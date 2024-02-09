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Норильск вошел в число самых быстро развивающихся городов

Норильск вошел в число самых быстро развивающихся городов
Иллюстрация: sgnorilsk.ru

Опубликованы результаты исследования трансформации российских территорий за счет участия в их жизни крупного бизнеса.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Исследовательский продукт под названием «Карта городов ускоренной трансформации» представили ЦСП «Платформа» и Центр стратегических разработок. С октября по декабрь прошлого года ими проводились опросы и анализ данных, которые помогли определить перечень территорий, наиболее успешно развивающихся при участии промышленных компаний.

В частности, таким городом ускоренной трансформации в Красноярском крае назван Норильск. В настоящее время там проходит масштабная реновация, реализуется план комплексного развития, проектируются и возводятся новый кампус университета, лицей, музей, ледовая арена и другие объекты досуга, а также действует программа по очистке промтерриторий «Чистый Норильск» и запущена экологическая Серная программа. 

Исследователи подчеркивают, что трансформация Норильска находится в зрелой стадии, а её основной инициатор и участник – компания «Норникель», которая финансирует большую часть происходящих изменений. В то же время драйвером перемен в Норильске исследователи называют «солидаризм» — комбинацию усилий бизнеса и властей. Напомним, что из 120 млрд руб., выделенных на комплексный план развития города, 81,3 млрд — средства ГМК, а остальную часть обеспечивают федеральный и краевой бюджеты.

Также в представленном исследовании говорится о том, что программа преображения Норильска — флагманский проект развития арктической зоны, реализующийся при этом в непростых условиях «островной» локации. Кроме того, среди вызовов трансформации названы выбросы производств, старение городской среды и таяние мерзлоты. Однако логика проектов развития и социальных инвестиций отвечает всем вызовам и делится на следующие этапы: экотрансформация; устранение рудиментов прошлого; пространственные изменения; развитие человеческого капитала. Отдельно исследователи отмечают наличие маршрутизатора инвестиций в лице Агентства развития Норильска, учредителями которого являются сам город и «Норникель».

Норильск — опорный город нашей восточной Арктики. Это форпост. Город должен стать центром компетенций для роста российской промышленности на северном направлении. Также Норильск — это будущий социально-культурный центр Арктики. Мы хотим увидеть современный комфортный успешный город, где возможно множество разнообразных сценариев жизни», - приводится в презентации исследования цитата директора Агентства развития Норильска Максима Миронова.

Норильск вошел в число самых быстро развивающихся городов 1

Среди лидеров развития в документе также названы Мончегорск, Ханты-Мансийск, Омск, Магнитогорск, Выкса, Благовещенск, Чусовой, Саров, Обнинск, Северск, Тайшет и др. — всего 21 населенный пункт и 9 компаний, осуществляющих в них свою деятельность и реализующих инвестиционные программы. Добавим, что на карту ускоренной трансформации попал и Красноярск в связи с модернизацией находящихся в городе заводов, которая пока находится в начальной стадии.

 

По словам генерального директора ЦСП «Платформа» Алексея Фирсова, в дальнейшем список будет обновляться за счет новых участников, а главная цель данного исследования — создание системы ориентиров для социальных инвестиций бизнеса.

Важно, что мы не только зафиксировали линейку лидеров, но и показали управленческие инструменты, которые обеспечили динамику. Конечно, ряд успешных территорий был известен в экспертной среде и ранее. Для нас было важно обосновать и систематизировать этот список», - отметил Фирсов.

 

Автор: Петр Савельев
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