В магазинах «География вкуса» собрали новые наборы чая и кофе к праздникам

О полной готовности к праздникам сообщили в магазинах чая и кофе «География вкуса».

Перед праздниками обновили чайно-кофейные подарки к 23 февраля и 8 марта. У нас вы обязательно найдете подарок, который подойдет и самому заботливому, и тем, кто вызывает восхищение и нежность. Наши подарочные наборы содержат искусно подобранные чайные смеси, кофе свежей обжарки и необычные сладости, которые порадуют даже самого изысканного гурмана. Каждый набор упакован с любовью и заботой, чтобы порадовать вашего особенного человека, — рассказали в компании.

В ассортименте — более 15 подарочных наборов на любой кошелек. Есть подарки от 786 рублей и роскошные подарочные корзины. Наполнение каждого набора индивидуально, с учетом пожеланий покупателей.