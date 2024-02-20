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В магазинах «География вкуса» собрали новые наборы чая и кофе к праздникам

В магазинах «География вкуса» собрали новые наборы чая и кофе к праздникам
Иллюстрация: «География вкуса»

О полной готовности к праздникам сообщили в магазинах чая и кофе «География вкуса».

#НОВОСТИ
Перед праздниками обновили чайно-кофейные подарки к 23 февраля и 8 марта. У нас вы обязательно найдете подарок, который подойдет и самому заботливому, и тем, кто вызывает восхищение и нежность. Наши подарочные наборы содержат искусно подобранные чайные смеси, кофе свежей обжарки и необычные сладости, которые порадуют даже самого изысканного гурмана. Каждый набор упакован с любовью и заботой, чтобы порадовать вашего особенного человека, — рассказали в компании.
В ассортименте — более 15 подарочных наборов на любой кошелек. Есть подарки от 786 рублей и роскошные подарочные корзины. Наполнение каждого набора индивидуально, с учетом пожеланий покупателей.
 
Подарки можно выбрать на сайте geovkusa.ru или в магазинах сети. При заказе от 1500 рублей действует бесплатная доставка.
Автор: Александр Вознесенский
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