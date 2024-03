10 лет в мире гостеприимства

Десять лет безупречного качества — именно такую оценку получил отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk за время своей работы.

Высокий уровень обслуживания, внимание к каждому гостю, создание комфорта и особой атмосферы — это стандарты, которые были заданы с момента открытия. Он стал первым международным сетевым отелем в нашем городе. В январе этого года исполнилось десять лет, как «Хилтон», так его сокращенно называют красноярцы, начал принимать своих первых гостей.

Репутация бренда

Возведение здания отеля на Взлетке началось в 2010. Сомнений, нужна ли Красноярску гостиница международного уровня, не было. Ежегодно город принимал большие делегации, и периодически возникали трудности с размещением. То, что предлагалось тогда на гостиничном рынке, не всегда соответствовало ожиданиям и техническим требованиям организаторов мероприятий. Столице края был необходим отель в среднем ценовом сегменте и с международными стандартами обслуживания.

Район Взлетки для строительства был выбран как самый динамично развивающийся, современный, где располагаются офисы крупных компаний и организаций. Также место удобно для подъезда транспорта, достаточно быстро, по меркам миллионника, можно добраться до исторического центра города и зеленых зон — например, до острова Татышев.

Бренд Hilton — один из лучших в мире и без ограничений работает во всех 25 оте­лях России. Он включает 7400 отелей, расположенных в нескольких десятках стран. Все стандарты и требования были учтены при строительстве красноярского отеля. Он сразу задал высокую планку гостиничного бизнеса в регионе и удерживает ее уже десять лет.

Открытие Hilton Garden Inn Krasno­yarsk стало настоящим событием. Он расширил российскую сеть гостиниц, уже успешно работающих в разных регионах страны. Это самый восточный отель бренда в нашей стране.

Сегодня развитие туризма — одно из перспективных направлений в регионе. Количество гостей, приезжающих в Красноярский край как для решения бизнес‑задач, так и на отдых, постоянно растет. Все чаще люди, прибывшие в наш город на деловое мероприятие, закладывают в программу день‑два на знакомство с краевой столицей. Для того чтобы принимать гостей на высоком уровне, важно развивать инфраструктуру сферы гостеприимства, и комфортные современные отели — ее важная часть.

— Сочетание сибирского радушия, гостеприимства и международных стандартов легендарного мирового бренда — именно то, что так любят и ценят в нашем отеле гости. Они видят все детали и отмечают чистоту, качество, сервис, атмосферу и современные технологии. Мы с удовольствием развиваем индустрию гостеприимства в крае и работаем уже 10 лет. Стараемся каждому гостю создать уют, чтобы у него остались хорошее настроение и замечательные впечатления от нашего города и региона, — отмечает Наталья Сушкевич, генеральный управляющий отеля Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

Гарантированный комфорт

Как рассказали в Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, чаще всего отель выбирают гости, приехавшие в наш регион в командировку. Среди них много тех, кто останавливается в этой гостинице уже не первый раз. Гостям важно, чтобы место было проверенным, с гарантированным комфортным проживанием. Также в отеле не раз останавливались популярные артисты, именитые коучи, представители госструктур, команды спортсменов. Зарубежные гости знают о качестве предоставляемого сервиса в сети, поэтому с удовольствием выбирают Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. Интересно, что в январе этого года отель принял миллионного гостя. Это значит, что наш «Хилтон» ценят и рекомендуют.

Отель уникален своей инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для отдыха, работы, различных активностей. Провести время с комфортом и пользой можно, не покидая здания.

Так, уютные номера со стильным интерьером оснащены всем, что требуется для проживания. Учтены абсолютно все детали — от цветовой гаммы и плотных штор до личных пожеланий гостя при заселении. Завтракать, обедать и ужинать можно в ресторане отеля, также есть минимаркет с товарами первой необходимости. В зоне бизнес‑центра созданы все условия для работы.

В отеле пять конференц‑залов на разное количество участников — до 350 человек. Это дает возможность проводить мероприятия в комфортных условиях с хорошим техническим оснащением. Также организаторам предлагают услуги кейтеринга: кофе‑брейки, фуршеты, обеды, банкеты. В прошлом году красноярские завтраки были признаны лучшими в сети по отзывам гостей.

Отель предлагает большой выбор услуг. Здесь проводят мероприятия не только для гостей города и края. Удобные залы часто бронируют организаторы событий, в которых участвуют сами красноярцы. Это конференции, форумы, тренинги, корпоративные мероприятия. Специалисты отдела продаж гостиничного комплекса помогут подобрать наиболее удобные условия размещения гостей. За десять лет в отеле прошло более 6 тыс. мероприятий разного масштаба и формата.

Отель работает в бизнес‑сегменте, при этом здесь всегда рады семьям с детьми, юным гостям уделяют особое внимание. Это бесплатные завтраки детям до 12 лет, малышам — комплименты в виде игрушек, развлечения, квесты. В праздники и каникулы действуют специальные семейные тарифы.

В здании отеля располагается один из лучших сетевых фитнес‑клубов с бассейном, хаммамом и сауной, а также спа‑салон и боулинг. Обо всех дополнительных услугах можно узнать на сайте или ресепшене отеля. У его команды есть большой опыт организации не только деловых мероприятий, но и семейных праздников. Например, свадеб и юбилеев с большим количеством гостей. Стильное пространство залов без труда трансформируется под разные задачи и форматы.

Впечатления от города

Атмосфера в отеле напрямую зависит от отношения к своему делу персонала. Подбор и обучение сотрудников — направления, к которым руководство подходит с особым вниманием. Человеческий фактор влияет на многое, в том числе на впечатления, которые останутся у гостя от отеля и города. Работа персонала основана на главном принципе: «Make It right before, during and after every stay»: «Делать правильно до, во время и после каждого пребывания».

В сети существует корпоративный университет, где сотрудники повышают свою квалификацию. Для каждого отдела — от хозяйственной службы до отдела продаж — проходят тренинги, программа которых разработана представителями бренда. Коллектив сотрудничает с профессиональными учреждениями и берет практикантов, которые получают ценный опыт работы и остаются в сети Hilton на долгие годы. Для сотрудников возможен карьерный рост в городах присутствия компании. При этом часть красноярского коллектива работает в отеле с момента открытия, что говорит о комфортных условиях труда и доброжелательной атмосфере.

Для молодых людей начало карьеры в международной компании — это не только большая ответственность, но и перспективы. Здесь поддерживают желание сотрудников расти профессионально и личностно.

Постоянное развитие, повышение качества услуг, лучшие практики индустрии гостеприимства — приоритеты для руководства Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

Коллектив отеля благодарит своих парт­неров и гостей за выбор и доверие. Для того чтобы узнать о возможностях сотрудничества, достаточно позвонить или оставить заявку на сайте.

Доброе дело

Помимо заботы о гостях отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk с особым вниманием относится к благотворительности. Два раза в год коллектив собирает вещи, постельное белье, полотенца, мыльные принадлежности для тех, кто в этом нуждается. В прошлом году сотрудники посвятили более 6 тыс. часов волонтерской работе и благотворительным проектам, помощь получили 2 тыс. человек.

