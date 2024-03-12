Вас ИИ заменит? Бизнесмены Красноярска о вызовах и возможностях новых технологий
Искусственный интеллект обещает в корне изменить рынок труда. Одно из самых частых предостережений из уст ИИ-пессимистов: нейросети и роботы отнимут у людей работу.
Мы в компании используем современные разработки для визуализации проектов. И планируем внедрить решения, связанные с планировкой квартир и дизайном интерьеров. Относиться к искусственному интеллекту со скепсисом, как в свое время архитекторы прошлого относились к средствам автоматизированного проектирования, таким как AutoCAD, мы точно не будем.
Тестировать возможности ИИ в стоматологии мы начали шесть лет назад. Искусственный интеллект хорошо работает с «большими данными»: помогает проанализировать имеющуюся базу, сопоставить информацию и сформулировать четкий диагноз независимо от сложности клинического случая. А когда есть четкая картина, составить подробный план и провести лечение гораздо проще.
Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем удивить аудиторию нетривиальными и технологичными решениями.
Андрей Себрант: «ПК — велосипед для мозга, а искусственный интеллект — паровой двигатель»
Пока ИИ работал «за кулисами» и делал жизнь комфортнее, на него не обращали внимания. Осознав, что с ним можно общаться, люди испугались. Топ-менеджер Яндекса — о том, есть ли для этого основания.
Что цифровизация может дать малому бизнесу и почему выгоднее ее полюбить, чем бояться
Топ-4 главных страха небольших компаний перед цифровизацией: огромные бюджеты, нехватка времени, сопротивление сотрудников и отсутствие специалистов по внедрению ИИ. Все они решаемы, пояснила эксперт.
Как использовать нейросети в бизнесе — Светлана Дёмина
Нейросети напишут письма вашим клиентам и сгенерируют изображения для рекламной кампании. Многие бренды уже оптимизируют работу с их помощью. Примеры и алгоритмы постановки задач для ИИ — на DK.RU.