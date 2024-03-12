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Вас ИИ заменит? Бизнесмены Красноярска о вызовах и возможностях новых технологий

Вас ИИ заменит? Бизнесмены Красноярска о вызовах и возможностях новых технологий
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Искусственный интеллект обещает в корне изменить рынок труда. Одно из самых частых предостережений из уст ИИ-пессимистов: нейросети и роботы отнимут у людей работу.

#СВОЕ ДЕЛО
⁠Чувствуете ли вы конкуренцию со стороны ИИ и как современные технологии меняют ваш бизнес? Об этом «ДК» спросил бизнесменов Красноярска. 
 
Вас ИИ заменит? Бизнесмены Красноярска о вызовах и возможностях новых технологий 1Антон Шаталов, архитектор
управляющий партнер компании «Проектдевелопмент»
 
— Угроз со стороны искусственного интеллекта я пока не чувствую. Архитектура и градостроительство — работа комплексная, часто мы реализуем уникальные задачи. С этим ИИ пока не справляется, но он может помочь. Например, забрать на себя механическую работу по подбору вариантов планировочных решений. Это ускорит процесс, позволит решить задачу меньшим количеством рук и увеличит производительность труда.
Мы в компании используем современные разработки для визуализации проектов. И планируем внедрить решения, связанные с планировкой квартир и дизайном интерьеров. Относиться к искусственному интеллекту со скепсисом, как в свое время архитекторы прошлого относились к средствам автоматизированного проектирования, таким как AutoCAD, мы точно не будем.
ИИ — это помощник. Он освобождает время и ресурсы человека, позволяет меньше делать и больше зарабатывать. 
 
Вас ИИ заменит? Бизнесмены Красноярска о вызовах и возможностях новых технологий 2Дмитрий Герасимов
генеральный директор клиники «Астрея» 
 
— Уверен, искусственный интеллект не сможет заменить предпринимателя. Что такое ИИ? Это симбиоз программы и человека. Человек обладает мышлением, которое сложно в полной мере воссоздать, а компьютер очень быстро считает, анализирует, сопоставляет. Предпринимательство же — это опыт и смекалка, умение разглядеть потенциал на ровном месте. Озарение, в конце концов — машине до этого далеко, по крайней мере пока. Однако не использовать возможности ИИ — как в бизнесе, так и в лечении пациентов — все равно, что пользоваться голубиной почтой в эпоху мессенджеров.
Тестировать возможности ИИ в стоматологии мы начали шесть лет назад. Искусственный интеллект хорошо работает с «большими данными»: помогает проанализировать имеющуюся базу, сопоставить информацию и сформулировать четкий диагноз независимо от сложности клинического случая. А когда есть четкая картина, составить подробный план и провести лечение гораздо проще.
Вас ИИ заменит? Бизнесмены Красноярска о вызовах и возможностях новых технологий 3Жанна Прохоренко
сооснователь магазинов LEBOX и LEBOX health
 
— Если говорить о конкуренции и реальных угрозах, в бьюти-сфере они могут прийти только со стороны сильных федеральных игроков. И изменить рынок в целом и наш бизнес в частности. А вот ИИ и технологии — нам не враги, как раз, наоборот. Вижу в их применении много плюсов и новых возможностей.  
В первую очередь в сфере маркетинга — разработка контента, интересных визуальных решений и т.д. Как раз сейчас наш CMM-креатор проходит большое обучение по использованию искусственного интеллекта в работе.
Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем удивить аудиторию нетривиальными и технологичными решениями.
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Автор: Наталья Повольнова
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