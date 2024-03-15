Эксперты рассказали, почему россияне стали чаще обращаться к финсоветникам
В России растет спрос на инвестиции. В 2023 количество частных инвесторов на Мосбирже выросло на 6,7 млн человек и достигло 30,2 млн. За январь 2024 было открыто еще 500 тыс. новых брокерских счетов.
Клиент при желании может встретится со своим финансовым советником как в отделении компании, так и в другом удобном для него месте, обсудить любые вопросы лицом к лицу. При таком общении формируется доверительная атмосфера, личная беседа зачастую позволяет лучше понять цели, предпочтения и ожидания человека, его эмоциональный настрой», — объясняет Сергей Данилов, руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций».
Финансовые советники востребованы у разных групп инвесторов. Грамотный и своевременный профессиональный взгляд важен и новичку, стремящемуся избежать ошибок, и опытному инвестору, желающему сократить время на поиск и изучение нужных данных или новых инвестидей. Обозначить цели, сформировать финансовый план, проконсультировать по портфелю ценных бумаг — все это входит в компетенции советника.
Он может привлечь в помощь других специалистов — к примеру, персонального брокера, управляющего активами. В команде есть эксперты по работе со срочным рынком, эксперты в подборе инструментов для консервативного инвестирования и работы с портфелями акций и облигаций.
Таким образом, инвестор может подобрать себе настоящую команду профессионалов для работы с финансами. Это очень важно, особенно в текущее турбулентное время, — заключает Сергей Данилов из БКС.