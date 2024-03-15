Эксперты рассказали, почему россияне стали чаще обращаться к финсоветникам

В России растет спрос на инвестиции. В 2023 количество частных инвесторов на Мосбирже выросло на 6,7 млн человек и достигло 30,2 млн. За январь 2024 было открыто еще 500 тыс. новых брокерских счетов.

Интерес могут подогревать ожидаемое снижение ставок в экономике, щедрые дивиденды и новые имена на рынке. Аналитики БКС прогнозируют рост российского рынка акций на 30% за ближайший год.

На российском рынке также продолжают активно развиваться услуги финансовых советников. Все чаще люди обращаются за помощью к профессионалу. Это не удивительно, учитывая, какими темпами население выходит на биржу. Например, у холдинга «БКС Мир инвестиций» уже более 1 тыс. финсоветников по всей стране.

Это специалист, который имеет все возможности (и сертификаты) для анализа текущей ситуации на рынках, за его плечами стоит серьезный аналитический ресурс, профессиональная экспертиза. К такому советнику стекается масса информации, благодаря которой он может дать ответ инвестору на множество актуальных вопросов — как частных (например, стоит ли покупать или продавать ту или иную бумагу), так и более глобальных (как достичь поставленной финансовой цели).

Финсоветник может дать свои прогнозы по конкретному эмитенту, опираясь на финансовые данные компании. Причем это не только профессиональный эксперт в инвестициях, но еще и в чем-то психолог: нередко финсоветники уберегают инвесторов от поспешных решений. Аналитики говорят, что сейчас с финсоветником клиент может общаться из любой точки страны и мира. Появилось даже такое понятие, как виртуальный офис брокера. Например, удаленно можно провести аудит портфеля, обсудить наиболее перспективные инвестиционные идеи, выбрать подходящие активы. Открыть брокерский счет и инвестировать можно через мобильное приложение. А те люди, кому по-прежнему важен живой контакт со специалистом, всегда могут прийти в удобно расположенный современный офис.

Клиент при желании может встретится со своим финансовым советником как в отделении компании, так и в другом удобном для него месте, обсудить любые вопросы лицом к лицу. При таком общении формируется доверительная атмосфера, личная беседа зачастую позволяет лучше понять цели, предпочтения и ожидания человека, его эмоциональный настрой», — объясняет Сергей Данилов, руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций».

Перед тем как выбрать финансового советника, аналитики советуют ознакомиться с реестром на сайте ЦБ, где перечислены компании, которым официально присвоен статус инвестиционного консультанта.