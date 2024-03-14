В Красноярске ищут подрядчика для запуска салюта 9 мая
На сайте госзакупок появился тендер по поиску подрядчика для организации праздничного салюта к 9 мая в Красноярске.
В документах закупки сообщается, что запуск фейерверка будет проходить с 22:00 до 22:10 с двух точек: с барж напротив гостиницы «Огни Енисея» и торгового центра «Красноярье». Подрядчику предстоит согласовать запуск с полицией, МЧС и Региональным центром ЕС ОРВД.
Фейерверки должны взрываться с эффектами — в виде пальм, комет, различных цветов, ив, сфер. С каждой точки запустят по 1170 зарядов.
Начальная цена контракта составляет почти 5,7 млн рублей. Для сравнения, в 2023 такой фейерверк обошелся в 5,5 млн рублей. Заявки принимают до 20 марта, итоги подведут 22 марта.
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