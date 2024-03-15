Ждать ли тепла и солнца в Красноярске: какой будет погода на следующей неделе

С 17 марта в город придет потепление, но уже 21 марта в Красноярск вернется «минус». Также синоптики прогнозируют мокрый снег и облачность на протяжении недели.

16...23 марта красноярцам можно готовиться к ощутимым колебаниям температуры: плюс на термометрах в выходные и первую половину следующей недели сменится заметным «минусом» к следующим выходным.

Самый теплый день на следующей неделе — 19 марта, вторник. Температура поднимется до +8 днем, при этом не прогнозируют и осадков.

В остальные же дни синоптики сообщают о снеге с дождем, мокром снеге и пасмурной погоде. Практически всю неделю до 23 марта в городе будет облачно.

Кроме того, к следующим выходным температура снова снизится до минуса на термометрах. Как сообщают в Gismeteo, к воскресенью 24 марта снова похолодает до −14 в ночные часы.

Иллюстрация: gismeteo.ru

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