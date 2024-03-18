Явка, перенос протеста и поле Путина: красноярские политологи о выборах президента РФ

Завершившиеся 17 марта 2024 выборы президента России преподнесли несколько сюрпризов. Известные красноярские политологи дали свою оценку происходившему и его результатам.

В Красноярском крае, как и во всей России, прошли президентские выборы. Сейчас обработано 99,94% протоколов УИК и по предварительным данным лидирует Владимир Путин с 87,3%. И это первый феномен этой кампании — с 1991 никто из победителей не набирал столько голосов избирателей. Были в ней и другие неожиданности. О том, что стало их причиной DK.RU поговорил с политологами Сергеем Комарицыным, Юрием Москвичем и Александром Чернявским.

Явка в ресурсе

На 01:00 18 марта в Красноярском крае проголосовало 77,3%, а по России 74,2%. Это один из самых больших показателей за новейшую историю страны, превзошли его только выборы в июне 1991, когда на участки пришло 74,66% избирателей.

Источник: t.me/Ponomarenko75

Одной из первых причин такой явки политологи считают консолидацию населения страны вокруг ее лидера.

Большую роль в обеспечении столь высокой явки сыграл сам политический контекст этих выборов. При таком масштабе реальных и масштабных внешних угроз люди стали консолидироваться вокруг лидера и потому пошли на выборы», — уверен Александр Чернявский.

Это мнение разделяет и Юрий Москвич. Плюс, считает он, в своем послании Федеральному собранию Путин, по сути, обозначил рамки построения относительно нового государства.

По данным социологов, порядка 80% населения России заинтересовано в развитии социальной справедливости в стране. И именно это Путин обозначил в своем послании. Полагаю, что это также подвигло людей пойти на избирательные участки», — говорит он.

Еще одной причиной высокой явки эксперты называют трехдневный режим голосования. Но если Чернявский считает, что дело просто в удобстве и возможности маневра при выборе дня, то Сергей Комарицын видит ситуацию иначе.

По данным ВЦИОМ, только 14% россиян заявили, что им удобнее голосовать в пятницу. Однако именно по итогу этого дня явка [в крае] составила 40%. Допускаю, что это связано с подключением административного и корпоративного ресурса. А им удобнее обеспечить и проконтролировать явку своих сотрудников именно в рабочий день», — замечает политолог.

И Чернявский, и Комарицын подчеркивают и еще одну необычность этих выборов, связанную с явкой. Дело в том, что ее высокий уровень был вполне ожидаем. Однако такого — не предполагалось.

Обычно явка по краю ниже среднероссийского уровня и, соответственно, федеральный центр ставит меньшие задачи. Но в этот раз край не только перевыполнил „план“, но и обогнал страну», — говорит Комарицын.

На фото: в избирательной комиссии Красноярского края идет подсчет голосов

Источник: t.me/Krayizbirkom_24

Слышу голос из далека

Президентские выборы 2024 стали полем для эксперимента с дистанционным электронным голосованием — избиратели имели возможность зарегистрироваться и выразить свое мнение не посещая участок. Как считают опрошенные DK.RU политологи, он оказался весьма успешным.

В этом нет ничего удивительного, ведь технология не нова и успешно показала себя не только за рубежом, но и в России (просто в меньших масштабах). Были, конечно, опасения по технической части (например, защиты от DDoS-атак), но, вроде, справились. В целом, можно сказать, очень хорошо, что страна идет по этому пути — это удобно и обеспечивает возможность проголосовать даже самым занятым людям», — говорит Александр Чернявский.

На фото: Церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ

Источник: t.me/cikrossii

Чуть пессимистичнее настроен Сергей Комарицын. По его мнению, ДЭГ на сегодня — это самая непрозрачная часть выборного процесса, из-за чего у людей к ней есть некое недоверие.

Плюс к этому, эксперты сходятся во мнении, что большого влияния на явку избирателей, дистанционное голосование не оказало.

Во-первых, к системе было подключено лишь 29 регионов [Красноярского края среди них нет]. Во-вторых, зарегистрировалось в ней лишь небольшая часть избирателей [по данным ТИК ДЭГ, это чуть меньше 4,8 млн человек], а проголосовало по итогу несколько меньше. Так что говорить о значительной роли ДЭГ в обеспечении явки пока не приходится», — считает Юрий Москвич.

Эффект переноса

А вот кому ДЭГ вероятно помог, так это Владиславу Дованкову из «Новых людей» — впервые участвовавшему в президентской гонке и представлявшему очень молодую по меркам ее политических конкурентов партию, на занявший в ряде регионов второе место, а в целом по РФ третье — обогнав либерал-демократа Леонида Слуцкого, но уступив Николаю Харитонову.

В основной массе ДЭГом пользовались образованные и технически подкованные люди. А им свойственны протестные настроения, олицетворением которых для них и стал Даванков. В итоге он сумел набрать весьма неплохой процент в тех технократичных регионах и территориях, где развита образовательная и научная сфера», — говорит Сергей Комарицын.

Еще одной причиной относительного успеха «нового человека», по мнению Юрия Москвича, стало то, что в его риторике куда отчетливее, чем у его оппонентов, звучала тема развития бизнеса.

КПРФ и ЛДПР сейчас решает какие-то свои задачи. Часть их уже закрыта. Другие — подхватили их политические оппоненты. Вот и появилась ниша для появления новых политигроков, чем Даванков и воспользовался», — считает Москвич.

Также, по мнению Чернявского, возможно, сыграл роль так называемый эффект «темной лошадки» — кандидата, на которого переносит свои взгляды часть избирателей, голосующих «против всех» (или портящих бюллетени). К тому же, считает политолог, и Слуцкий, и [Николай] Харитонов в своей риторике заходили на «поле Путина», пытаясь играть на патриотических чувствах.

Это было бессмысленно, поскольку позиции Владимира Путина в этом плане сейчас крайне сильны. Даванков же держал свою повестку, отличную от патриотической. Меж тем разница в голосах между Даванковым, Слуцким и Харитоновы — это скорее статпогрешность. Так что всерьез говорить о появление новой политической силы в лице „Новых людей“ и Даванкова в частности, я бы повременил. Да и голосование за главу государства сильно отличается от любых других.», — говорит он.

Напрасная надежда

Относительную интригу в окончательные итоги выборов, по мнению политологов, мог бы внести недопущеный к ним Борис Надежин. И Комарицын, и Москвич считают, что он был в состоянии оттянуть часть голосов у кандидатов.

Во-первых, он более яркий персонаж, чем Даванков, Слуцкий и Харитонов. Во-вторых, его программа была интереснее, чем у каждого из троих», — говорит Комарицын.

Чернявский отмечает и еще одну деталь: предвыборную активность Надеждина, которая выглядела куда заметнее, чем у других кандидатов.

Конечно, претендовать на победу он вряд ли мог, но существенно подвинуть итоговые порядки — был в состоянии. Думаю, что пройди он в кампанию, то Даванков оказался бы на последнем месте, поскольку его электорат в значительной степени (если не весь) перешел бы к Надеждину», — говорит Чернявский.

Напомним, что окончательные итоги выборов президента РФ в Красноярском крае власти обещают объявить завтра. В целом же по стране они должны быть опубликованы не позднее 28 марта 2024.

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