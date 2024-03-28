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«Красноярский цемент» запустил крупный профориентационный проект для школьников

«Красноярский цемент» запустил крупный профориентационный проект для школьников
Иллюстрация: «Красноярский цемент»

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») запустило масштабный профориентационный проект для детей, приуроченный к 80-летию предприятия.

#НОВОСТИ

Учащиеся ближайших школ в течение всего года будут активно посещать цемзавод, узнавать больше о технологии производства цемента, основных специальностях и преимуществах работы в компании.

Мы пригласили на экскурсию 13 школ Свердловского и Кировского районов Красноярска, 8 из них уже включены в график. Планируется, что будет проводиться по 4-5 таких профориентационных мероприятий в месяц», – рассказывает руководитель корпоративного учебного центра ООО «Красноярский цемент» Елена Максак.

Большой интерес к проекту проявила средняя школа № 78. Красноярский цемзавод готовятся посетить все старшеклассники. Учащиеся 10-го «А» класса уже побывали на экскурсии. Ребята посмотрели презентацию о предприятии, ознакомились с его историей. На промышленной площадке им продемонстрировали поэтапно процесс производства и реализации цемента, используемое оборудование: вращающиеся печи, цементные мельницы, упаковочную машину. Гости ознакомились с работой машинистов цехов «Обжиг» и «Помол», удивились масштабу автоматизации подразделений и современному оборудованию.

Это было увлекательно! Я узнала, из чего делается цемент. Очень интересна технология его производства. Меня также заинтересовала высокая зарплата и то, как на предприятии поддерживают сотрудников», – сказала ученица 10-го «А» Батма Абдыжапарова.

Учитель географии Наталья Сергунина, сопровождавшая школьников, отметила, что такие экскурсии полезны для детей. «Ребята сейчас как раз размышляют о своем профессиональном пути, планируют, куда будут поступать. И такая экскурсия на завод поможет им сделать правильный выбор», – подчеркнула она. Педагог также рассказала, что девятиклассники на уроках географии изучают экономику региона, основные отрасли и крупные промышленные предприятия, в том числе Красноярский цементный завод. По ее мнению, было бы неплохо включить в школьную программу экскурсии на все изучаемые производства, чтобы дети могли увидеть размах воочию.

«Красноярский цемент» часто проводит профориентационные мероприятия с участием школьников. Но в 2024 году в честь юбилея завода и 20-летия холдинга «Сибирский цемент» мы хотим организовать больше встреч и бесед. Рассчитываем заинтересовать старшеклассников и пригласить их на работу после окончания школы, колледжа или вуза. Эти ребята – будущее завода», – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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