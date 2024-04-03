Где тонко? Красноярские юристы составили карту проблемных зон для бизнеса

Красноярские юристы рассказали DK.RU, на какие нюансы предпринимателям стоит обратить внимание, чтобы минимизировать экономические и правовые риски в своем деле.

Уходите из «серой» зоны

Дмитрий Ткачев

юрист и основатель юридического агентства «Закон и дело»

— Бизнес — это определенного рода индикатор, который подстраивается под внутренние и внешние обстоятельства в стране и мире. Сейчас во главу угла нужно ставить политическую ситуацию: государство тратит огромные бюджетные средства на СВО, и это необходимо принимать во внимание. Казна пополняется за счет налогов и сборов, и здесь сейчас одна из главных точек приложения государственных сил, поэтому я рекомендую выходить из «серой» зоны в «белую» по налогам, трудоустройству и взаимоотношениям с военкоматом. Если ваш бизнес стабилен и развивается в прогрессии, нельзя масштабировать «в серую»: в таком случае он по умолчанию обречен.

Если анализировать ситуацию по 2023 и началу 2024 — стало очень много запросов по взаимодействию с налоговыми органами. Если пока налоговая смотрит не в вашу сторону, дочистите свои «хвосты», это поможет избежать негативных последствий в будущем. Если же запрос уже поступил, лучше работать над ним с юристами-профессионалами, так как в таком случае нужно не только решить проблему, но и выстроить процессы по-новому, чтобы не осложнять себе работу в дальнейшем.

В дополнение к этому можно обратиться в юридическое агентство, которое занимается ведением и сопровождением бизнеса, и попросить составить карту рисков. Из нее станет понятно, где слабые места бизнеса, на что обратить внимание, какие инструменты применить и как минимизировать риски. Особенно актуально это для тех, у кого есть намерение масштабировать бизнес.

«Амнистия» по дроблению бизнеса закончится

Владислав Каминский

управляющий партнер юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры»

— После выступления президента перед Федеральным Собранием обсуждается законопроект о повышении налога на прибыль по прогрессивной шкале. Скорее всего, это действительно произойдет в следующий налоговый период, с 2025, но готовиться нужно уже сейчас, так как повышение будет существенным.

Как очень тревожный сигнал мы трактуем и «амнистию» по дроблению бизнеса: фактически эта проблема теперь озвучена на уровне первого лица, а значит, будут соответствующие поручения и проработка этой проблемы на местах. В ближайшее время этому будут уделять много внимания: сначала выявлять факты дробления бизнеса, после чего предлагать без проверки за предыдущие три года перейти на НДС и «укрупниться». Но для подавляющего большинства малого и среднего бизнеса это полная потеря рентабельности либо отрицательная рентабельность.

Будет продолжаться и контроль схем по уходу от уплаты НДС. Хоть количество проверок и сократилось, но их болезненность усилилась: налоговый контроль растет, как и давление на бизнес, это объективные данные статистики самой же ФНС. Но в 2024 акцент будут делать на дроблении, поэтому тем, у кого присутствует момент фиктивного разделения, надо просчитать риски и заняться структурированием бизнеса, иначе «амнистию» они могут просто не пережить.

Грядут «чистки» самозанятых

Ольга Тубольцева

адвокат красноярского краевого бюро ­«Мальтов и партнеры»

— В этом году обращаем внимание на все, что связано с уплатой налогов и возмещением НДС: в 2023 внесли большое количество изменений с отсроченным сроком вступления, и они начинают действовать в 2024.

Отдельного внимания заслуживают и самозанятые. Самозанятость — достаточно свежая область с точки зрения законодательства, но теперь стало понятно, что в ней есть значительная лазейка. Малый и средний бизнес стали брать людей не по трудовому договору, а по самозанятости или ИП, и это колоссальный уход от налогов, а государству это очень не нравится. Все меры сейчас направлены на ужесточение налогового контроля: доначисление, санкции, штрафы. Поэтому от таких схем имеет смысл отказаться, особенно если в них задействованы больше 10 человек.

Были и обширные изменения законодательства в части рекламы. Здесь тоже будут проверки и штрафы, поэтому совет: дать поручение юристам проштудировать этот закон и судебную практику, чтобы понять четкую схему работы с рекламными интеграциями. Надо быть очень внимательным и в креативных решениях, чтобы не нарваться на ответственность за дискредитацию или пропаганду. Контролируем публичные коммуникации и выстраиваем их с оглядкой на то, чтобы не допускать двусмысленности, которую можно интерпретировать не в вашу пользу.

Отдельный пункт — грантовые программы и субсидии. Все эти истории выглядят очень заманчивыми, но здесь нужно оценивать не только экономическую сторону, но и юридическую. Если вы планируете использовать государственную поддержку или заключать муниципальные контракты, очень внимательно отнеситесь к отчетной документации: не допускаем двояких толкований в ней и заранее оцениваем уголовно-правовые риски.

Семейные бизнесы всегда в зоне риска

Екатерина Калядина

адвокат, председатель Московской коллегии ­адвокатов «ИНИЦИАТИВА»

— Один из самых острых этапов для бизнеса наступает в случае, если он основан супругами, которым предстоит пройти через развод. Понятие «семейного бизнеса» может быть разным: когда оба супруга работают над созданием продукта и включены в предпринимательскую деятельность, либо же когда этим занимается один из них, но бизнес считается семейным, потому что создан в период брака.

В первом случае разделиться непросто на эмоциональном уровне, и в своей практике я встречала такой исход: пара расстается как мужчина и женщина, но продолжает работу в партнерстве, разделив зоны ответственности. Или же, если бизнес можно поделить физически, каждый забирает себе определенную долю.

Еще вариант — один из супругов полностью выходит из бизнес-процесса, получив свою долю в денежном эквиваленте.

Если же бизнес изначально был деятельностью одного из супругов, как правило, после развода у него дело и остается, а второй получает денежную компенсацию.

Кроме эмоционального поля, в разделе бизнеса есть еще и вопрос юридического оформления, и здесь более сложная система. Он может быть зарегистрирован как ООО либо ИП, и та или иная форма регистрации предполагает различное документальное оформление.

ИП не делится, потому что не является самостоятельным объектом права, это индивидуальная деятельность человека, но если для ее осуществления используются материальные ресурсы: помещения, оборудование, товар, расходники, — это будет делиться между супругами. И делим мы то имущество, что имеется на момент завершения брачных отношений. Важно, что доходы ИП, которые будут получены после прекращения брачных отношений, делиться не будут, но если это были средства с отложенного платежа, то будут.

В случае с ООО ситуация другая: здесь важно, когда оно было зарегистрировано. Если до брака, то ничего делиться не будет, если же в период брачных отношений, то второй супруг, даже не входя в состав учредителей, имеет право на половину доли.

Часто встречается заблуждение, что при разводе можно «забрать половину бизнеса»: вот только вся недвижимость, строительная техника, оборудование, товар стоят на балансе предприятия, и собственником является не супруг лично, а именно общество. Поэтому при разводе забрать это никто не сможет, можно только претендовать на долю в бизнесе. Это значит, что второй супруг становится соучредителем и имеет право принимать участие в деятельности компании, и размер участия определяется размером его доли.