Блокировка счета бизнеса: зоны риска и пути решения

Россия — единственное государство в мире, где цифровизация в сфере госуправления опережает цифровизацию частных компаний. Ключевую роль в этом играют кредитные учреждения.

Цифровые алгоритмы платформы ЗСК («Знай своего клиента») могут счесть подозрительными операции по вашим счетам, и ваша компания может оказаться в красной зоне. Как выстроить процессы внутри компании, чтобы не попасть под блокировку счета? Разбираемся в нюансах законодательства вместе с экспертами.

«Я всегда перевожу платежи именно так. Почему именно сейчас у банка возникли подозрения?» «Я уже давно работаю с этим поставщиком/покупателем. Почему счет заблокирован?» Ирина ШЕВЦОВА, директор бухгалтерской компании «БухСтоун», рассказывает: подобные вопросы поступают от предпринимателей десятками. В подавляющем большинстве случаев такие проблемы возникают из-за незнания законодательства. Ведение бухгалтерии, налогового и управленческого учета сопряжены с множеством нюансов. Если их не учитывать или игнорировать, блокировка счетов станет неизбежным итогом.

Почему банк может заблокировать счет бизнеса? По каким причинам ваша компания может попасть в красную зону?

Причин такого решения может быть несколько. Ирина Шевцова поясняет: с 2001 в России действует 115 ФЗ, он распространяется на всех, кто имеет банковские счета для ведения бизнеса. Закон обязывает банки мониторить финоперации компаний и в случае подозрительных движений по счету отказывать в их проведении. В определенных случаях финорганизации могут запросить пояснения или подтверждающие документы. Чтобы бизнес не попал под действие закона, все операции должны быть максимально прозрачны и понятны.

Ошибка в финоперациях может быть допущена по невнимательности или незнанию. В особой группе риска строительные компании, предприятия общественного питания, рекламные и туристические агентства — в этих сферах расчет часто происходит наличными.

— Одна из распространенных ошибок — вновь зарегистрированная фирма сразу же начинает снимать со счетов крупные суммы. Нужно помнить, что снятие большого объе­ма наличных (30% оборота и более) — это повод для банка задать вам вопросы. Важно знать и то, что предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора между юридическими лицами и ИП не должен превышать 100 тыс. рублей. (Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».) Оптимальное решение — расплачиваться корпоративной картой и делать это безналично.

Подозрения у банка может вызвать отсутствие у компании текущих расходов. Например, бизнес не платит аренду, но переводит различные суммы на личную карту физлица.

— К сожалению, некоторые предприниматели слишком поздно обращают на это внимание. Им кажется, что раз так делают другие или ты сам неоднократно совершал подобные действия, то проблем не возникнет. Но это заблуждение.

Вопросы у банка могут возникнуть и в случае, если в компании нет сотрудников и перечислений заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вероятны сложности, если компания платит налоги с иного расчетного счета.

— Обязательно проверяйте основания для платежей. Они должны соответствовать заявленным видам деятельности, указанным в ЕГРЮЛ. Необходимо, чтобы операции со счетами совпадали с ними.

Особое внимание стоит уделить назначению платежа при переводе денежных средств. Для этого как минимум стоит ознакомиться с Указанием ЦБ РФ от 11.10.2018 № 4930-У. Также подозрительными банку могут показаться ситуации, когда компания выдает физическим лицам заем в сумме более 30% от оборота. Также возникнут вопросы, если остатки на расчетном счете равны нулю.

Внимательнее следует относиться и к своим контрагентам — необходимо заранее проверять, насколько они надежны с точки зрения банка. Недобросовестные партнеры могут запятнать репутацию других участников финансовой операции. Есть много сервисов, позволяющих заранее проверить это.

— Получив запрос от банка, необходимо как можно быстрее предоставить в финансовую организацию все подтверждающие документы. Но до этого нужно самостоятельно или с помощью экспертов разобраться в нюансах и особенностях законодательства. В противном случае придется потратить много сил и нервов, чтобы диалог с банком был эффективным, а проблема решилась в позитивном для компании ключе, — резюмирует директор бухгалтерской компании «БухСтоун» Ирина Шевцова.