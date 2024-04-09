Как защитить компанию от кибератак

Современные промышленные предприятия — это не только цеха, станки и люди. Это еще и развитая IT-инфраструктура. И ее нужно защищать. Особенно от внешних атак.

Кибератаки на промышленную инфраструктуру России продолжаются. По данным экспертов, порядка 35% предприятий сектора в 2023 столкнулись с усилением подобного давления на них. Для Красноярского края эта проблема также очень актуальна, особенно если учесть, что львиная доля доходов бюджета региона поступает именно от промышленности.

— Для бизнеса, занимающегося производством, вопросы информационной безо­пасности сегодня должны стать едва ли не приоритетными. Огромное количество хакерских атак связано с вымогательством многомиллионных сумм. Да и нарушение внутренних процессов, завязанных на цифровые технологии, способно причинить весьма существенный ущерб, — говорит Елена Гимранова, руководитель сибирского представительства Cloud Networks.

Одно из ключевых направлений деятельности компании Cloud Networks — киберзащита промышленных предприятий. В частности, безопасности автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Также она помогает своим заказчикам мигрировать на отечественное программное обеспечение, а при невозможности этого способна обеспечить получение обновлений и техподдержку иностранного ПО и оборудования (для этого в ее арсенале есть сервис Anti Sanctions).

— Мы начинаем с самых основ: проводим аудит инфраструктуры и уровня защищенности заказчика, реализуем комплексные проекты по разработке и внедрению решений, закрывающих все уровни безопасности, выполняем поставку необходимого оборудования и программного обеспечения, берем на себя все бумажные вопросы, — рассказывает Гимранова.

Среди партнеров — ведущие поставщики программного и аппаратного обеспечения: Kaspersky, Positive Technologies, UserGate, «Киберпротект» и другие — всего более 100 вендоров. На базе их разработок, основываясь на запросах клиентов, компания собрала специальные киты — наборы решений, которые упрощают подбор оборудования и ПО под конкретную задачу заказчика.

— Однако главным нашим активом являются наши специалисты. Многие из них изначально работали на различных производствах с системами промышленной автоматизации, а затем переквалифицировались в обеспечение информационной безопасности АСУ ТП. Они не только знают, как функционирует промышленное предприятие, но и понимают, к чему могут привести неправильные действия, ошибки операторов или сбой в прикладном ПО. Наша команда также участвует в так называемых бета-тестах, когда перед запуском оборудования или ПО Cloud Networks приглашают протестировать решение и выдать свое заключение о его работоспособности, обнаруженных ошибках и недочетах, — говорит Елена Гимранова.

Все эти наработки позволили Cloud Networks за неполные пять лет работы на сибирском рынке кибербезопасности (сама компания создана в 2015) завоевать репутацию надежного партнера многих промышленных предприятий. Среди ее заказчиков «Роснефть», РУСАЛ, СУЭК и другие компании, работающие в СФО.

— В целом по Сибири наша команда выполнила большое количество предпроектных обследований и комплексных аудитов в рамках защиты АСУ ТП на угольных разрезах и обогатительных фабриках Забайкалья, Бурятии, Хакасии и непосредственно Красноярска. Также мы выполняем проект в Иркутской области, где реализуем защиту распределенной системы управления, охватывающей девять кустов скважин, сводящихся в единую операторную.

Относительно недавно Cloud Networks дополнила свой арсенал еще одним продуктом — ПАК «Антидрон». Это система обнаружения и нейтрализации беспилотников вертолетного типа. По словам Елены Гимрановой, в западной части страны, после того как такие БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы, эта услуга стала очень актуальной.

— Что касается Сибири, то эта система — идеальное решение против промышленного шпионажа. В целом мы очень внимательно следим за тем, как меняются киберугрозы, чтобы максимально оперативно предлагать нашим заказчикам адекватные меры защиты от них. Также мы готовы максимально оперативно включаться в решение вопросов заказчиков. Собственно, для этого и открывался сибирский филиал — чтобы быть к ним как можно ближе. В общем, мы рядом, мы в курсе особенностей региона, при этом обладаем широким набором компетенций, полученных в других проектах по всей России, — резюмирует Елена Гимранова.