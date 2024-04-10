Чек-лист: как выбрать школу для ребенка?

Вместе с экспертами частного образования Красноярска разбираемся, из каких слагаемых состоит школа, в которой дети стремятся к самоопределению.

Современное образование мыслит не только рамками академической успеваемости и безопасной среды, но и фокусируется на самостоятельности ученика, его контакте с собой и готовности «идти в сложности». О том, как выбрать место, где ребенок проведет период становления личности, рассказывает Инна Шамрай, основатель и руководитель Школы твоих достижений «Солнечный город». В этом году экосистема непрерывного образования для детей с 6 месяцев до 11-го класса отмечает свое 20-летие.

Пункт № 1. Безопасная среда

Бытовая безопасность ребенка — самый первый и нередко единственный запрос родителя к образовательному учреждению. Отдельно стоящее здание, огороженная территория, собственный пищеблок и возможность готовить еду для детей с пищевой аллергией, комфортная среда в школе, удобные и приватные уборные. Так выглядит «гигиенический» минимум, на который стоит обратить внимание во время экскурсии по детскому саду или школе. Главный проверочный вопрос — наличие образовательной лицензии.

— Лицензия — важнейшее подтверждение того, что образовательное учреждение соответствует всем нормам и требованиям. Это касается как качества образования, так и охраны жизни и здоровья детей, соблюдения техники безопасности в помещении и на территории. В «Солнечном городе» лицензию на дошкольное и допобразование имеют все филиалы, а наша Школа является единственной лицензированной частной школой в Красноярске. Мы понимаем, как важно родителям доверять жизнь и здоровье своего ребенка профессионалам и быть уверенными в его безопасности, — говорит Инна Шамрай.

Пункт № 2. Безопасная коммуникация

Психологическую безопасность ребенка в стенах учебного заведения стоит рассматривать сразу в двух плоскостях: ребенок — ребенок и ребенок — взрослый (педагог). Частое заблуждение здесь — желание родителей поместить ребенка в вакуум, где нет ни конфликтов, ни ссор. Однако выращенный в такой школе-«теплице» человек будет абсолютно не приспособлен к реальному миру.

— Безопасная коммуникация — это не отсутствие конфликтов, а среда, в которой ребенок входит в трудность и преодолевает ее в сопровождении грамотного взрослого. В такой среде и буллинг, и недопонимание не масштабируются, а разбираются и трансформируются в позитивный опыт. Дети начинают лучше понимать свои личные границы и личные границы другого человека. Они остаются открыты миру, но при этом не чувствуют себя уязвимыми перед ним, — говорит Инна Шамрай.

Пункт № 3. Кто учит?

Воспитать личность может только личность — это ключевая максима при знакомстве с педагогическим коллективом школы или детсада. Если разложить ее на составляющие, то первое, на что стоит обратить внимание, — включенность педагога. Работа с ребенком — это именно процесс, а не 45-минутные периоды «от звонка до звонка». Невозможно по щелчку пальцев переобуться из авторитарной среды в среду человекосберегающую. Поэтому важно, чтобы учитель не был «приходящим» и не совмещал работу в обычной и в частной школе. К примеру, педагогический коллектив «Солнечного города» состоит только из штатных учителей-наставников. Большинство из них ежедневно работают с детьми по 7…10 часов в день пять дней в неделю на протяжении 10 лет.

Костяк образовательной команды составляют педагоги, стаж которых насчитывает 10…15 лет. Системообразующие ценности коллектива — развитие, изучение новых подходов, совершенствование своих профнавыков. Эти ценности команда «Солнечного города» транслирует и своим ученикам.

— Фокус учителя должен быть и на предметной, и на смысловой работе. Это значит, что, преподавая, к примеру, алгебру и помогая ученикам достигать образовательных результатов, педагог дает гораздо больше. Он учит ставить цель и добиваться ее, не бояться трудностей и уметь выходить из них, организовывать свое обучение, коммуницировать в команде. То есть он взращивает в ребенке главные качества успешного человека — самостоятельность, самоорганизацию, самомотивацию и как результат — самоопределение.

Пункт № 4. Чему учат?

Детский сад и школа — самые важные ступени образовательного пути. Эти первые шаги закладывают основные навыки взрослой жизни, главный из которых — умение учиться. От образовательной среды зависит, будет ли у ребенка, а затем и у взрослого человека, желание познавать мир и действовать из интереса и смелости, а не из-под палки и страха.

— «Каким ваш ребенок будет после обучения?» Это ключевой вопрос, на который при выборе детсада или школы стоит ответить родителю. Опираясь на стадии психического развития ребенка, мы в «Солнечном городе» сопровождаем детей к результатам. Ребенок осознает свои сильные и слабые стороны, учится управлять своим поведением, входить в рутинную работу, рефлексировать и планировать свое обучение исходя из осознанных целей — его целей! Ведь если мы говорим о воспитании личности, начинается оно с элементарных вещей: возможности встать и потянуться, если во время урока затекло тело, или выйти в туалет, не спрашивая разрешение у учителя. Это свобода быть собой, саморегулировать себя, управлять своим телом, временем, ресурсами. И таким образом, осознавать себя, планировать свои действия и выстраивать свою жизнь, — резюмирует Инна Шамрай.