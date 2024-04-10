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Чек-лист: как выбрать школу для ребенка?

Чек-лист: как выбрать школу для ребенка?
Иллюстрация: ДК

Выбор учебного заведения для ребенка сродни решению сложного уравнения. Если не учесть все нюансы, не будет высоких предметных результатов, достигнутых осознанно и ответственно самим учеником.

#НОВОСТИ

Вместе с экспертами частного образования Красноярска разбираемся, из каких слагаемых состоит школа, в которой дети стремятся к самоопределению.

Современное образование мыслит не только рамками академической успеваемости и безопасной среды, но и фокусируется на самостоятельности ученика, его контакте с собой и готовности «идти в сложности». О том, как выбрать место, где ребенок проведет период становления личности, рассказывает Инна Шамрай, основатель и руководитель Школы твоих достижений «Солнечный город». В этом году экосистема непрерывного образования для детей с 6 месяцев до 11-го класса отмечает свое 20-летие. 

Пункт № 1. Безопасная среда

Бытовая безопасность ребенка — самый первый и нередко единственный запрос родителя к образовательному учреждению. Отдельно стоящее здание, огороженная территория, собственный пищеблок и возможность готовить еду для детей с пищевой аллергией, комфортная среда в школе, удобные и приватные уборные. Так выглядит «гигиенический» минимум, на который стоит обратить внимание во время экскурсии по детскому саду или школе. Главный проверочный вопрос — наличие образовательной лицензии.

— Лицензия — важнейшее подтверждение того, что образовательное учреждение соответствует всем нормам и требованиям. Это касается как качества образования, так и охраны жизни и здоровья детей, соблюдения техники безопасности в помещении и на территории. В «Солнечном городе» лицензию на дошкольное и допобразование имеют все филиалы, а наша Школа является единственной лицензированной частной школой в Красноярске. Мы понимаем, как важно родителям доверять жизнь и здоровье своего ребенка профессионалам и быть уверенными в его безопасности, — говорит Инна Шамрай.

Пункт № 2. Безопасная коммуникация

Психологическую безопасность ребенка в стенах учебного заведения стоит рассматривать сразу в двух плоскостях: ребенок — ребенок и ребенок — взрослый (педагог). Частое заблуждение здесь — желание родителей поместить ребенка в вакуум, где нет ни конфликтов, ни ссор. Однако выращенный в такой школе-«теплице» человек будет абсолютно не приспособлен к реальному миру.

— Безопасная коммуникация — это не отсутствие конфликтов, а среда, в которой ребенок входит в трудность и преодолевает ее в сопровождении грамотного взрослого. В такой среде и буллинг, и недопонимание не масштабируются, а разбираются и трансформируются в позитивный опыт. Дети начинают лучше понимать свои личные границы и личные границы другого человека. Они остаются открыты миру, но при этом не чувствуют себя уязвимыми перед ним, — говорит Инна Шамрай.

Пункт № 3. Кто учит?

Воспитать личность может только личность — это ключевая максима при знакомстве с педагогическим коллективом школы или детсада. Если разложить ее на составляющие, то первое, на что стоит обратить внимание, — включенность педагога. Работа с ребенком — это именно процесс, а не 45-минутные периоды «от звонка до звонка». Невозможно по щелчку пальцев переобуться из авторитарной среды в среду человекосберегающую. Поэтому важно, чтобы учитель не был «приходящим» и не совмещал работу в обычной и в частной школе. К примеру, педагогический коллектив «Солнечного города» состоит только из штатных учителей-наставников. Большинство из них ежедневно работают с детьми по 7…10 часов в день пять дней в неделю на протяжении 10 лет.

Костяк образовательной команды составляют педагоги, стаж которых насчитывает 10…15 лет. Системообразующие ценности коллектива — развитие, изучение новых подходов, совершенствование своих профнавыков. Эти ценности команда «Солнечного города» транслирует и своим ученикам.

— Фокус учителя должен быть и на предметной, и на смысловой работе. Это значит, что, преподавая, к примеру, алгебру и помогая ученикам достигать образовательных результатов, педагог дает гораздо больше. Он учит ставить цель и добиваться ее, не бояться трудностей и уметь выходить из них, организовывать свое обучение, коммуницировать в команде. То есть он взращивает в ребенке главные качества успешного человека — самостоятельность, самоорганизацию, самомотивацию и как результат — самоопределение.

Пункт № 4. Чему учат?

Детский сад и школа — самые важные ступени образовательного пути. Эти первые шаги закладывают основные навыки взрослой жизни, главный из которых — умение учиться. От образовательной среды зависит, будет ли у ребенка, а затем и у взрослого человека, желание познавать мир и действовать из интереса и смелости, а не из-под палки и страха.

— «Каким ваш ребенок будет после обучения?» Это ключевой вопрос, на который при выборе детсада или школы стоит ответить родителю. Опираясь на стадии психического развития ребенка, мы в «Солнечном городе» сопровождаем детей к результатам. Ребенок осознает свои сильные и слабые стороны, учится управлять своим поведением, входить в рутинную работу, рефлексировать и планировать свое обучение исходя из осознанных целей — его целей! Ведь если мы говорим о воспитании личности, начинается оно с элементарных вещей: возможности встать и потянуться, если во время урока затекло тело, или выйти в туалет, не спрашивая разрешение у учителя. Это свобода быть собой, саморегулировать себя, управлять своим телом, временем, ресурсами. И таким образом, осознавать себя, планировать свои действия и выстраивать свою жизнь, — резюмирует Инна Шамрай.

20 лет вместе с «Солнечным городом»*

  1. Евгения Казакова, управляющая филиалом на Коломенской, стаж в СГ — 7 лет
  2. Юлия Шафеева, финансовый директор, стаж в СГ — 10 лет
  3. Юлия Пусовская, заместитель директора по развитию, аналитике и инновациям, руководитель старшей школьной ступени, стаж в СГ — 5 лет
  4. Елизавета Чайка, руководитель младшей школьной ступени, стаж в СГ — 20 лет
  5. Мария Яковлева, руководитель социально-психологической службы начальной ступени, стаж в СГ — 20 лет
  6. Наталия Саар, креативный директор, стаж в СГ — 7 лет
  7. Ольга Рыбакова, управляющая филиалом на Менжинского, стаж в СГ — 4 года 
  8. Мария Бабарыко, руководитель дошкольной ступени, стаж в СГ — 18 лет
  9. Мария Сурикова, управляющая филиалом на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», стаж в СГ — 10 лет
  10. Мария Гнатюк, директор начальной ступени Школы на Коломенской, стаж в СГ — 11 лет
  11. Наталья Клюканова, директор Школы на Малиновского, стаж в СГ — 16 лет
  12. Алена Цуканова, педагог истории и обществознания, руководитель подростковой ступени, стаж в СГ — 2 года
  13. Инна Шамрай, основатель «Солнечного города», стаж в СГ — 20 лет
  14. Ольга Копылова, управляющая филиалом на Малиновского, стаж в СГ — 18 лет
*) Слева направо, начиная с верхнего ряда
 
Чек-лист: как выбрать школу для ребенка? 1
Филиалы: 
Мате Залки, 13
Малиновского, 4Г
Красраб, 168/1
Менжинского, 10Ж
Коломенская, 21А
+7 (391) 273 2404 [младенческая школа «Гнездо» — для мам и малышей от 6 месяцев] 
+ 7 (391) 272 4224 [детские сады]
+ 7 (391) 273 2124 [школа]
sg24.info

 

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Автор: Петр Савельев
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