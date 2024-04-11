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Екатерина Ткаченко: Говорить о бизнесе новым языком

Екатерина Ткаченко: Говорить о бизнесе новым языком
Иллюстрация: ДК

Изучать бизнес можно не только на собственном опыте: получить профильные знания можно и классическим путем.

#НОВОСТИ

Если совместить бизнес-образование с освоением нового языка, обучение выходит на абсолютно новый уровень. О том, куда ехать за такой программой, «ДК» говорит с Екатериной Ткаченко, экспертом по образованию за рубежом, директором компании ITEC в Красноярске.

Востребовано ли сейчас красноярской аудиторией обучение бизнесу за рубежом?

— Бизнес-направление не только востребовано, но и в приоритете — ведь, по сути, что такое стать предпринимателем в России? Здесь это может любой, но при этом у нас не так много вариантов, где можно изучить актуальные и узкоспециализированные основы ведения бизнеса. Фактически все мы практики, которые научились на своем опыте. Но в условиях жесткой конкуренции выжить без специальных знаний будет очень тяжело. Поэтому многие предприниматели с уже действующим бизнесом часто выбирают зарубежные программы магистратуры или MBA для актуализации и углубления управленческих навыков.

MBA доступна и в России. Зачем тратить время и средства на ее прохождение за рубежом?

— Это правда, ее можно пройти в РФ, но у нас она аккредитована у единиц учреждений. И если мы берем хорошую программу с качественными знаниями и нетворкингом, стоимость может быть в два раза выше, чем за рубежом. Плюс за границей к слушателям MBA довольно жесткие требования: например, обязателен опыт работы от пяти, а иногда от десяти лет в качестве руководителя среднего либо высшего звена. Это отслеживается, чтобы слушателям действительно было чем делиться, что «ремонтировать» в своем бизнесе. Для зарубежных бизнес-школ в принципе характерен практикоориентированный подход: они привлекают много известных бизнесменов в качестве лекторов, там можно познакомиться с СЕО Nestle или Hewlett-Packard, и это будет знакомство не через десять рукопожатий, а напрямую.

Какие направления самые востребованные и эффективные с точки зрения получения зарубежного бизнес-образования?

— Классикой всегда была и остается Великобритания. Там можно найти и частные бизнес-школы, и классические университеты с факультетами бизнеса. Ее же часто выбирают и для магистратуры, потому что там она длится всего девять месяцев. Много таких факультетов и в США. Множество частных школ есть и в Европе: Франция, Испания, Италия.

Те, кто начинает обучение бизнесу уже с бакалавриата, часто останавливают свой выбор на Австралии, особенно если есть цель остаться и закрепиться в стране. Австралия дает такую возможность сроком до четырех лет, США — от года, в Великобритании предоставляют два.

Кроме того, сейчас появляются программы погружения в английский с точки зрения бизнеса. Они рассчитаны на одну…две недели, но в их рамках бизнесмены занимаются с утра до вечера, все их дни проходят полностью на английском. И уровень сокурсников там зачастую поражает: например, можно встретить CEO крупнейших мировых компаний из разных стран, от Бельгии до Нидерландов.

Появляются ли новые направления в связи с укреплением связей с Востоком?

— Сейчас языковые школы, адаптированные под бизнес-аудиторию, появляются в Китае. Зачастую их запускают европейские представители, и уровень образования там соответствующий. Думаю, наверняка подобные учреждения будут открываться и дальше. И, конечно, нельзя забывать про Сингапур: у них очень высокая аккредитация среди бизнес-факультетов и бизнес-школ. Сейчас выбор такого образования огромен — от классики в Великобритании и США до новых вариантов в восточных странах. Поэтому можно как подобрать вариант для получения базового бизнес-образования, так и выбрать узконаправленные программы «с погружением».

Екатерина Ткаченко: Говорить о бизнесе новым языком 1
Красноярск
Алексеева, 49
БЦ «Вертикали»,
оф. 11-20
+7 (391) 272 1775
+7 968 719 5009
itecgroup.ru

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Автор: Петр Савельев
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