Поддержка на входе: как упростить жизнь бизнеса на рынке закупок

Рассказываем, что нужно знать участникам закупок, чтобы получить госконтракт, и как в этом помогают банковские инструменты.

Интерес бизнеса к закупкам как рынку сбыта своей продукции растет с момента появления этой системы. Повышенное внимание объясняется просто: государство и крупные компании, которым регулярно нужны товары и услуги, способны стать для бизнеса стабильным источником финансирования. С переходом на контрактную систему в 2014 году предприниматели, особенно из сектора МСП, посмотрели в сторону госсектора еще более пристально. Только в 2023 году, по информации Минэкономразвития, они поставили крупнейшим госзаказчикам товары и услуги на 8 трлн рублей, что на 13,5% больше, чем в 2022-м.

Однако эти цифры могли бы быть и выше, если бы не факторы, препятствующие выходу малых и средних предпринимателей на рынок закупок. Самые весомые из них — необходимость финансового обеспечения заявки и нехватка собственных средств для исполнения обязательств.

Финансовые барьеры

Компании, оказывающие услуги госсектору и крупным предприятиям, в какой-то момент могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Деньги за свою работу они получают только после ее выполнения. А ведь чтобы, скажем, отремонтировать дорогу, нужны материалы, техника, люди, которым надо платить зарплату. И средства на это требуются вовремя», — говорит Яна Мазурова, заместитель регионального директора ПСБ в Красноярске.

Помимо денег на выполнение работ, желающему принять участие в закупках нужно будет внести еще и так называемое обеспечение исполнения контракта (ОИК) — по сути, залог, размер которого может доходить до 30% от начальной цены этого контракта. ОИК защищает заказчика от недобросовестных поставщиков.

При серьезной закупке, стоимость которой исчисляется сотнями миллионов рублей, сумма ОИК может оказаться весьма внушительной. И эти деньги также придется забрать из оборота, в который они вернутся только после исполнения контракта. Намного эффективнее использовать в качестве обеспечения независимую гарантию, заплатив небольшую комиссию банку», — говорит Яна Мазурова.

Прогрессивные банки, видя интерес предпринимателей из малого и среднего сегмента к госсектору и крупным предприятиям, входящим в финансово-промышленные группы, предлагают свои решения для простого выхода на этот рынок. Так, у ПСБ есть комплексная программа для участников закупок — «ПСБ Госзаказ+». В неё включены финансовые инструменты, которые помогут бизнесу на различных этапах получения и выполнения заказа: все виды банковских гарантий, тендерный кредит и заём на исполнение контракта. Заказчиком по финансируемому контракту может выступать госсектор (в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и № 275-ФЗ), региональные государственные фонды капитального ремонта (в соответствии с федеральным законом № 185-ФЗ и постановлением № 615-ПП) и крупные предприятия России.

Много задач — одно решение

Стоимость банковских гарантий намного ниже стоимости кредита. У компаний — постоянных участников рынка закупок — потребность в них возникает регулярно: от этапа подачи заявки на конкурс до возврата аванса. Сразу после победы исполнителю необходимо финансирование контракта. В помощь бизнесу ПСБ предлагает пакет, в который включены сразу и банковские гарантии, и кредитные предложения. Такой комплексный подход экономит время и избавляет от бумажной волокиты компанию, которая и так собирает достаточно документов для участия в конкурсной процедуре», — говорит Яна Мазурова.

«ПСБ Госзаказ+» упрощает оформление гарантий. Основную часть клиентских документов банк анализирует единожды и устанавливает лимит на все включенные в пакет услуги. После этого получение каждой отдельно взятой гарантии в пределах установленного лимита проходит в течение одного дня.

Важен каждый

Уже сейчас госкомпании должны закрывать не менее 25% своих закупок с помощью МСП. Поэтому крайне важно, чтобы инструменты обеспечения входа на этот рынок становились удобнее и доступнее. Например, в ПСБ программу «Госзаказ+» распространили на все формы организации бизнеса — воспользоваться ей могут ИП, ООО, любые формы АО. Исключение составляют разве что самозанятые. Предпринимателю достаточно работать на рынке от двух лет, составлять бухгалтерскую отчетность по форме 1/форме 2 и иметь опыт выполнения аналогичных контрактов в течение последних трех лет.

ПСБ гибко подходит к работе с предприятиями малого и среднего бизнеса — участниками закупок. Мы помогаем клиентам в сборе документов, консультируем и рассказываем об особенностях работы. Помимо этого, для таких клиентов мы предоставляем услугу банковского сопровождения контрактов. Это позволяет им контролировать соисполнителей и чувствовать себя увереннее в отношениях с заказчиком», — говорит Яна Мазурова.

Офисы ПСБ в Красноярском крае:

г. Красноярск, ул. Сурикова, 16

г. Красноярск, просп. им. газеты Красноярский рабочий, 33

г. Железногорск, ул. Ленина, 26

г. Енисейск, ул. Кирова, 68 а

г. Минусинск, ул. Абаканская, 55

Офис ПСБ в Республике Хакасия:

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 63А

Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России N 3251 от 17.12.2014 г.

#реклама

LjN8KJqvN