Резиденты «Первого делового клуба» обсудили меры поддержки туризма в Красноярском крае

В Красноярске прошла очередная рабочая встреча резидентов «Первого делового клуба». В ней приняла участие Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Юлия Филатова представила резидентам новую программу развития туризма региона до 2030 и рассказала о мерах поддержки бизнеса и инвесторов. Среди них — субсидии до 50% юрлицам на затраты на технологическое подключение к сетям, Господдержка для развития туристической инфстрактуры для муниципалитетов и ряд других.

Также в течение года продолжит работать программа бесплатных путешествий для школьников с 5 по 9 классы. Юлия Филатова отметила, что это помогает загрузить работу туристических объектов на весь сезон.

Программа развития туризма принята с беспрецендентным набором мер поддержки бизнеса. В основе программы — ускоренные темпы привлечения инвесторов, создание туристической инфраструктуры, повышение кадрового потенциала и продвижение региона, — прокомментировала Юлия Филатова.

Также на рабочей встречи представили проект серийного производства вездеходов «Варяг», планируемый к реализации велнес-поселок в Березовском районе и гранты для инноваторов на проверку собственной гипотезы и малых технологических компаний на реализацию инновационных проектов.

Чтобы получить пригласительный на следующую встречу «Первого делового клуба», нужно заполнить заявку. В клуб приглашают собственником бизнеса с оборотом от 50 млн рублей.

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