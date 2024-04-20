Осознанное родительство как норма жизни: как прошел юбилейный форум «108+ родителей»

Научный подход к феномену семьи, разговор с детьми на равных и открытый диалог о родительских факапах в безопасном пространстве — рассказываем о форуме «108+ родителей» в специальном материале DK.RU.

Инвестиции в будущее

13 апреля в Красноярске состоялось одно из крупнейших образовательных событий города — форум семейных образовательных «108+ родителей». В 2024 он прошел в пятый раз. За годы существования форум нарастил масштаб как в спикерах, так и в участниках: в этом году «108+ родителей» перешагнул порог в 550 регистраций.

Пятый год мы вместе делаем огромное, важное, просветительское дело ради осознанного родительства, наших детей и будущего. Здесь мы открыто, честно, без погонов и купюр, делимся опытом. Мы делаем лучшее из возможного прежде всего для себя, чтобы стать достаточно хорошими родителями. И транслируем это в мир — нашим детям и сотрудникам. Этот чудесный весенний день вы выбрали инвестировать в свою душу, в будущее, в своих детей, в мир», — такими словами Татьяны Андреевой, основательницы сети семейных центров «Умка» и идеолога форума, открылось событие.

В этом году его поддержали более 20 партнеров, среди которых были и те, кто стал частью бизнес-сообщества «Делового квартала». Благодаря этому на форуме работали 36 образовательных площадок. За день работы лекции, мастер-классы и круглые столы провели 50 спикеров.

Медицинское объединение „Сантем“ уже пятый год поддерживает форум „108+ родителей“ — в этом мы видим особенное, принципиально важное значение. Здесь собрались люди, которые объединяются в мощнейшее бизнес-сообщество, и все мы знаем, что нам надо повышать свои профессиональные компетенции — но возвращаясь домой, не всегда понимаем, как себя вести со своими детьми, как ответить в той или иной ситуации. Поэтому все мы сегодня здесь — чтобы стать чуточку лучше для своих собственных детей. Помните, дорогие родители, что от вашего физического и эмоционального самочувствия зависит погода в доме, поэтому „Сантем“ сегодня рядом», — рассказала Жанна Дорошенко, основательница медицинского объединения «Сантем».

В 2024 метатему форума определили как «Семья — место силы». Потому и содержательное наполнение базировалось на фундаментальных темах, через которые родители могли разобраться в опорных вещах и одновременно понять, какие нюансы стоит учитывать в актуальной обстановке.

Родители, которые понимают, что надо бы что-то узнать, разобраться, как кто-то другой поступает в аналогичном случае и каким образом это видит наука, о чем говорят статистические данные — это особенные родители, и они сегодня здесь. Мир очень быстро меняется, и как только мы приготовимся к тому, что он изменился, трансформируется еще что-нибудь, и надо признать: дождаться, пока все закончится, не удастся — нам придется в этом жить. А нашим детям — тем более, и наша задача — понять, как мы можем помочь им в этом», — считает Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства.

Одна из главных функций форума — не только создать безопасное поле для открытого диалога родителей, экспертов и самих детей, но и поделиться конкретными инструментами.

Как стать механиком, хорошим продавцом, маркетологом — учат в школах, университетах, на различных курсах. Но как стать хорошим родителем — об этом структурно и понятно не говорит почти никто. Как отец четверых детей и „отец“ коллектива в 350+ человек, я понимаю и поддерживаю высокую значимость форума „108+ родителей“. Очень важно, что такие мероприятия проводятся в нашем городе — благодарим сеть семейных центров „Умка“ и Татьяну Владимировну Андрееву лично за великолепно организованное и нужное событие международного уровня!», — говорит Виктор Поддубный, учредитель автомобильной группы компаний «Арсенал» в Красноярске, стратегический партнер форума.

В этом году в программе форума представили целую палитру спикеров. Среди них были не только представители сферы образования, но также психологи и социологи, врачи, карьерные и финансовые консультанты, бизнесмены, общественные деятели, а также известные родители города и региона. В программе было и выступление Юлии Чанчиковой, главного редактора и издателя «Деловой квартал — Красноярск»: издание пятый год выступает информационным партнером форума.

Почему „Деловой квартал“ поддерживает форум „108+ родителей“? Потому что сегодняшние дети завтра станут нашими сотрудниками, а послезавтра начнут определять векторы отраслей и экономик. Сегодняшним детям завтра развивать бизнес, делать жизнь лучше там, где мы есть. Родительские и семейные стратегии не менее важны, чем бизнесовые. Лично я, как спикер, люблю форум „108+ родителей“ за невероятный гуманизм этого события. Родительство без белого пальто, без „правильно“ и „надо“, с принятием всех наших факапов и несовершенств — бесценно. Для меня каждое публичное выступление на форуме — своеобразная терапия, причем очень качественная. Радуюсь, что мои сторителлинги помогают другим родителям принять себя, своих детей, откорректировать сознание и коммуникацию в семье. Форум — единственное место, где я интересна и ценна как мама. И для меня это невероятно важно. Я выступала с мастер-классом на главной сцене пять раз. В этом году он был посвящен интересной теме „Слова навсегда не существует. Почему наши дети так легко меняют жизненные стратегии“», — рассказала Юлия Чанчикова.

Научно говоря

Еще одно из новшеств этого года — благодаря партнерству с СФУ и Институтом психологии, педагогики и социологии «108+ родителей» наполнился научным контентом. Вместе с сотрудниками СФУ участники разбирались в целом комплексе тем: влияние семьи на развитие и воспитание ребёнка, создание гармоничных семейных отношений; профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков; подготовка к профессиональному самоопределению и влияние семьи на профессиональный выбор; подростковый возраст, как сохранить доверительные отношения.

Для нас это большая честь и ответственность — показать, что в Красноярске есть качественная психология, педагогика и социология. Нам интересно нести науку в массы и показывать психологию с честной научной стороны. Сейчас у людей есть запрос на качественные знания, они стремятся туда и получают информацию в правильных местах. Фиксирую, как меняется понимание осознанного родительства: в первые годы форума люди заходили посмотреть на эту тему, а сейчас приходят поговорить в безопасное пространство, где они могут задавать неудобные вопросы, прямо говорить со спикерами о своих трудностях. В этом уходе от идеалистической картинки родительства к пониманию, что важно быть достаточно хорошим родителем, я вижу большую трансформацию. Сейчас мы много говорим о встрече родителя и ребенка как личности с личностью, выхода за привычные роли, и форум — шанс дать эту возможность друг другу и вообще узнать, что так можно», — считает Олеся Волкова, директор Института психологии, педагогики и социологии СФУ, доктор психологических наук, основатель клуба «Достаточно хороших родителей».

В 2024 форум прирос как в спикерах, так и в слушателях: количество участников превысило 500 человек. Это важная отметка для форума, который начинался с сотни родителей. Кто-то присоединяется в онлайн-формате: в этом году на форуме организовали телемосты с Таиландом, Ираном, Казахстаном. Всего за историю форума количество проведенных телемостов приближается к 20 — так участники могут увидеть ценности и традиции семей, которые существуют в иной культуре. А главное — задать любые вопросы в открытом диалоге. За эту возможность красноярские родители ценят форум и приходят на него из года в год.

В прошлом году мы выступали как партнеры и не смогли побывать на выступлениях, в этот раз решили не делать такой ошибки. Из тем я выбрала финансовую грамотность для детей — это было очень полезно и я уже зафиксировала, что должна внедрять в образование своего ребенка. Успела на лекцию о теориях привязанности и выявила, над чем нужно поработать в терапии. Выступления остальных спикеров планирую посмотреть в записи, потому что я в восторге от каждого — это глубокие эксперты и специалисты с очень большим опытом, с ними действительно есть чем обменяться», — говорит Дарья Ткачева, со-основательница юридического агентства «Закон и дело».

Уже традиционно в программе форума есть мужской трек: в нем спикеры обсуждают родительство с точки зрения отцов.

Мужчин здесь намного меньше, чем женщин, и это на самом деле очень большая проблема и печальный тренд. Но мужской трек все же есть, в этом году он был посвящен осознанному отцовству. Меня больше всего интересовало обеспечение безопасности детей — на улице, с гаджетами, техника пожарной безопасности — то, что нужно прививать, особенно в контексте последних десяти лет, события которых мы видим в новостных сводках. Узнал, что есть специальные учреждения, которые обучают безопасности, и уже планирую записаться на такие курсы: мы не даем эти инструкции детям, потому что и сами не знаем. И эти навыки тоже нужно усваивать и качать», — считает Дмитрий Ткачев, основатель юридического агентства «Закон и дело».

Лицом к лицу

Важной частью форума стали и подростковые выступления в стиле TED, объединенные темой «Доверие как опора». Впервые этот формат внедрили в 2021: ребята всегда выступали перед всеми участниками форума, но в этом году он «переехал» в Конгресс-холл СФУ и юным спикерам пришлось выступать на настоящей большой сцене.

Если честно, мы переживали, что дети испугаются большой сцены и большого зала. Но они нас всегда удивляют, и этот раз не стал исключением. На репетиции они все смогли подняться на сцену, постоять, поговорить, посмотреть в зал и... сказали: „О, прикольно! Нам понравилось!“. И тогда я в очередной раз поняла: мы постоянно что-то придумываем за детей, а они думают что-то совсем другое, смотрят иначе. Собственно, это главный принцип наших выступлений — дать подросткам искренне высказаться: что они думают о нас, чего ждут, на что надеются. Я не буду называть это „взгляд снизу“. Потому что это всегда разговор на равных, глаза в глаза. Для подростка жизненно важно заявить о себе! Важно и страшно... Как и для любого человека страшно встать перед своим племенем лицом к лицу, что-то сказать и быть услышанным. Поэтому я работала с юными моими спикерами так же, как я делаю это со взрослыми, когда готовлю их к выступлениям. Мы оттачивали универсальные для оратора любого возраста навыки. И подростки — надо отдать им должное! — не просто отработали на уровне взрослых, а подготовились и справились куда лучше многих», — говорит Ольга Дубровская, наставник по публичным выступлениям и автор курса «Презентационная грамотность» для подростков в «Умка-Школе».

Ольга подчеркивает, в этом году на новый уровень вышла и тематика выступлений, и искренность, с которой каждый подросток вышел к аудитории. Это максимально личные истории: каково девочке взрослеть с отцом, как себя чувствует в школе учительский ребенок, что делать, если оказался между отцом и отчимом, как уже в школе осваивать будущую профессию. И конечно, самое спорное и самое интерактивное выступление- о половом воспитании в школе, как его видят подростки и взрослые.

В этом году форум вывел статус специального гостя на новый уровень — им стал Федор Конюхов, путешественник, писатель, художник и священник. Миру он известен как человек, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересёк Атлантику. Путешественник поделился с «Деловым кварталом» советами для достаточно хороших родителей и рассказал о традициях в своей семье.

Как быть хорошим родителем? В первую очередь надо все показывать собственным примером — работать, заниматься спортом вместе, не отставать от своих детей. Ведь создать большую семью сложнее, чем организовать большую экспедицию. То же и с достижениями: сегодня есть рекорд, а завтра его уже побили. А семья, дети и внуки — это багаж и вес: говорят же, что перед смертью нужно вырастить сына, создать сад и построить дом — а мне кажется, это маловато. Почему одного сына? Надо нескольких! Экзюпери говорил, что сад начинается с 80 яблонь, а почему нельзя 180 деревьев? И такая традиция у нас есть: каждому внуку или сыну в день рождения я дарю колодец. По стоимости это как смартфон, но так сложилась наша семейная традиция. Еще один закон — моя пенсия идет только на кормушки, скворечники, корм, животных... И главное: я всегда говорю детям, что надо учиться и думать не о сегодняшнем дне, а о том, что ты будешь делать в 50 или 70 лет. Сейчас я намного интереснее живу, чем в свои 20, но для того чтобы так жить, нужно много работать и учиться. Образование получать не ради диплома, а чтобы оно помогало. Я постоянно и всем говорю: „Ты должен все время познавать“, без этого не обойтись», — рассказал Федор Конюхов «Деловому кварталу».

В 2024 на форум прибыли участники не только из сибирских городов, но и со всей России: в списке были, например, жители Москвы, Краснодара, Волгограда, Тюмени, Бишкека.

Так «108+ родителей» расширяет географию и масштабирует тренд осознанного родительства, чтобы семья действительно становилась настоящим местом силы.

Иллюстрации материала: Владимир Сергеев (naysaikolo) / Роман Соболев