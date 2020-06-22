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Наследники миллиардера Босова продали его долю в арктическом проекте

Наследники миллиардера Босова продали его долю в арктическом проекте
Иллюстрация: arctic-consult.com

18 июня наследники Дмитрия Босова и его партнеры по арктическому проекту продали свои доли в угольном месторождении на Таймыре миллиардеру Роману Троценко.

#НОВОСТИ

Информацию о сделке подтвердила Forbes вдова Босова Катерина. По ее словам, речь идет о 75% акций «Арктической горной компании». Как рассказал изданию Роман Троценко, переговоры об этом начались еще в феврале (Босов умер – возможно, покончил с собой, 6 мая), сделка была безденежной и предполагала обмен активами. Таким образом, «Аллтек» (компания Босова) консолидировала 100% акций «Печора СПГ», доля в которой ранее принадлежала Троценко, а тот получил контроль над таймырским месторождением антрацита. Новый владелец «АГК» подтвердил Forbes, что ведет переговоры с бывшим партнером Босова Александром Исаевым о выкупе принадежащего ему 25-процентного пакета.

Троценко заявил изданию, что первый миллион тонн угля на Таймыре он сможет добыть в 2023 году, а на добычу в 5 млн тонн выйдет к 2025 году. Общие инвестиции в проект он оценивает в 33 млрд рублей. Угольный разрез обойдется в 20 млрд, остальное — инфраструктура и геологоразведка. 30% проекта Троценко профинансирует за счет собственных средств, остальное займет в банках. Соглашение о сотрудничестве подписано с ВТБ, но пока об условиях кредитования «говорить рано».

Это не единственный проект миллиардера в Арктике. Троценко также собирается строить в НАО незамерзающий порт «Индига» и развивать на Таймыре еще одно угольное месторождение — «Северную звезду». Между АГК и «Северной звездой» возникает синергия, отмечает миллиардер: общее энергообеспечение, «точки вывоза», дорожная сеть, одна горнообогатительная фабрика.

Напомним, информация о том, что Босов продает долю в проекте «Востокуголь-Диксон» появилась в феврале, однако в компании ее не комментировали.

«ВостокУголь-Диксон» (до смены названия – ООО «Арктическая горная компания-Диксон»; находится под управлением УК «ВостокУголь») реализует проект освоения Таймырского угольного бассейна. Прогнозные ресурсы – 225 млрд т качественных марок угля А, Т, ОС, СС, КО, К, КЖ. Компания ведет геологоразведочные работы с 2016 года. Открыто два месторождения с совокупными запасами 69 млн т. 

Дмитрий Босов родился в 1968 г. Он занимал 86-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние на 2020 г. составляет $1,1 млрд. Босову принадлежал «Сибантрацит» — один из крупнейших производителей коксующегося угля, который работает в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. Бизнесмен на паритетных началах с Александром Исаевым владел также компанией «Востокуголь».

Исаев до начала апреля занимал руководящие должности в «Сибантраците» и «Востокугле», но 6 апреля он был уволен, причина увольнения, как сообщали обе компании, — «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний».

 

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