Туризму Красноярского края не нужен новый персонал

К концу мая 2020 года количество вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» по отношению к апрелю этого же года сократилось на 26%, а к маю 2019-го — вдвое. Такие данные приводит сайт по поиску работы hh.ru, на основе анализа собственной базы объявлений.

По информации сервиса, доля вакансий этой сферы составляла 3% от общего объема предложений работодателей региона. Чаще других в мае искали поваров (55%), персонал кухни (38%), официантов и барменов (12%), минимальным спрос был на по продаже туристических услуг (2%).

Кандидаты же в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в мае действовали примерно с той же активностью, что и в апреле — количество резюме увеличилось лишь на 2%. Правда, по отношению к маю прошлого года, этот показатель увеличился на 30%.

В июне работодатели начали поиск управленцев туристического и гостиничного бизнеса, а также специалистов по продажам туристических услуг. Тем не менее, сохраняется дефицит предложений — сейчас вакансий значительно меньше, чем в июне 2019 года», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.