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Поток пассажиров Красноярской железной дороги сократился на треть

Поток пассажиров Красноярской железной дороги сократился на треть
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Первое полугодие 2020 года «срезало» всю положительную динамику пассажирских перевозок по Красноярской железной дороге, полученную в 2019-м. Некоторые показатели сократились почти на две трети.

#НОВОСТИ
В июне 2020 года с вокзалов и станций КрасЖД отправлено 623,4 тысячи пассажиров, что на 34,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них поездами дальнего следования воспользовались 75,2 тысячи (-56,7%), в пригородными — 548,2 тыс. пассажиров (-29,4%). Об этом рассказали в пресс-службе компании.
 
Всего же в январе-июне 2020 года отправлено 2,95 млн пассажиров. Это на 26% меньше показателей первой половины прошлого года.
 
Еще ощутимее сократился пассажирооборот магистрали: в июне он составил 93,8 млн пасс-км, что на 60,7% меньше показателей того же периода 2019 года. По итогу же полугодия падение оказалось не столь критичным — на 38,1% к уровню прошлого года или 657 млн пасс-км.
 
Добавим, что в 2019 году с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено более 8,6 млн пассажиров, что на 3,7% превышает показатели 2018 года. А пассажирооборот вырос на 3% к уровню прошлого года и составил 2427,7 млн пасс-км.
 
Нпомним, что в апреле 2020 года из-за пандемии COVID-19 РЖД временно приостановило движение ряда пассажирских поездов из Красноярска.
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