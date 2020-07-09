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Депутаты Заксобрания создали комиссию по расследованию ЧП в Норильске

Депутаты Заксобрания создали комиссию по расследованию ЧП в Норильске
Автор фото: Корецкий В. Н.. Иллюстрация: www.sobranie.info

Комиссия депутатского расследования – так официально называется новый орган, он будет работать три месяца. В состав комиссии записались 24 человека – это практически половина депутатского корпуса.

#НОВОСТИ

С инициативой провести депутатское расследование выступил комитет по природным ресурсам и экологии. Доклад его главы Александра Симановского был коротким, как и голосование: все 32 присутствовавших на сессии депутата одобрили создание комиссии и утвердили руководящие органы. Председателем комиссии стал Виталий Дроздов, его заместителем – Валерий Вэнго.

В рамках контрольных полномочий краевого парламента комиссия во взаимодействии с комитетом по природным ресурсам и экологии, правительством края и надзорными органами рассмотрит причины и последствия разлива нефтепродуктов и загрязнения водных объектов на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также она должна подготовить предложения о мерах предупреждения техногенных аварий, приводящих к загрязнению окружающей среды, при осуществлении экономической и иной деятельности в Арктической зоне.

В состав комиссии записались 24 человека, это почти половина депутатского корпуса. До вторника депутаты должны подать свои предложения в план работы. Вероятно, что во второй половине июля часть участников комиссии отправится в Норильск, чтобы изучить ситуацию на месте, ознакомиться с результатами работы ученых на месте ликвидации аварии, оценить деятельность органов местного самоуправления и действия компании «Норникель».

Создание комиссии – это очень правильный шаг, хотя, на мой взгляд, нужно было сделать его раньше. Думаю, что создание еще одной рабочей группы усилит веру населения Норильска и Таймыра в то, что они не брошены в этой беде. Наша задача в том числе понять, какие нормативно-правовые акты нужны на федеральном, региональном и местном уровне, чтобы недропользователи понимали, что их деятельность держат под контролем. Таймыр – привлекательная территория для многих крупных промышленных компаний, сюда стремятся зайти и нефтяники, и металлурги, и другие. Мы хотим, чтобы все они чувствовали наше постоянное внимание», - рассказал Валерий Вэнго.

Также депутаты планируют встретиться с представителями коренных малочисленных народов, главами крестьянских фермерских хозяйств, чтобы понимать, какие меры поддержки необходимы в этой сфере. Как пояснил DK.ru Валерий Вэнго, в результате разлива топлива может пострадать хозяйственная деятельность рыболовецких, охотничьих и оленеводческих хозяйств, и одна из задач комиссии – найти способы минимизировать возможный ущерб.

Я лично готов воспользоваться ситуацией, чтобы включить какие-то мероприятия по поддержке КМНС в федеральный проект финансирования развития арктической зоны края», - отметил он.

Валерий Вэнго также сообщил, что «Норникель» уже согласился компенсировать убытки крестьянских фермерских хозяйств Таймыра и готов профинансировать строительство рыбозавода по разведению ценных пород северных рыб, а также расширить программу помощи оленеводам.

Результаты работы комиссия должна представить к 9 октября.

 

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