Ситуация в Норильске: собрано 90% топлива, влияние на водные объекты блокировано

Как сообщил начальник краевого ГУ МЧС Игорь Лисин, на сегодняшний день собрано 33 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, вывезен 162 тысячи тонн загрязненного грунта, более 123 километров береговой линии обработано сорбентами, кроме того специалисты устанавливают дополнительные сорбирующие боны.

По данным Росприроднадзора, превышение предельно допустимой концентрации вредных вещества в водоемах Норильска к этому моменту значительно сократилось. Об этом на совещании сообщил и. о. руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Нетребко.

Анализ проб, собранный сразу после аварии, показывал превышение ПДК в десятки тысяч раз. В результате проведенных мероприятий по ликвидации последствий превышение на сегодняшний момент составляет от 14 ПДК (устье реки Далдыкан) до менее одного ПДК (это река Пясина) Соответственно, мы видим, что те меры, которые принимались – их было достаточно. На сегодняшний момент влияние на водные объекты практически блокировано», - цитирует Нетребко ТАСС.

Первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко рассказал, что собрано уже более 90% разлитого топлива, и сейчас компания готовится к следующему этапу – рекультивации почвы в районе ТЭЦ-3 и береговой линии реки Амбарной. Будет очищен также грунт, вывезенный с территории станции. Рекультивацию будут вести компании, обладающие современными сертифицированными технологиями. Уже 1 июля компания начнет перекачку собранной топливно-водяной смеси на технологическую площадку рядом с Надеждинским заводом для последующей сепарации. Эту работу планируют завершить к 5 сентября.

Мы работаем в рамках межрегиональной комиссии, назначенной правительством, в полном взаимодействии с органами Росприроднадзора по подготовке планов по рекультивации территории и их воплощению», - подчеркнул Дяченко.

Топ-менеджер компании заявил, что «Норникель» разработал программу срочных мероприятий на 2020-2021 гг. по повышению уровня безопасности и укреплению защитных сооружений вокруг опасных объектов. В текущем году на эти нужды будет потрачено порядка 2,5 млрд рублей, и 11 млрд рублей запланировано на следующий. Кроме того предприятие готово профинансировать строительство рыбоинкубационного завода, если эта инициатива будет поддержана Министерством сельского хозяйства. Такое предложение было высказано представителями местных коренных народов главе федерального министерства экологии Дмитрию Кобылкину во время его визита в Норильск.

Губернатор края Александр Усс отметил, что члены правительства региона в ближайшее время должны дать свою оценку плана реабилитационных работ, проводимых компанией, в том числе опираясь на мнения ученых, которые детально знают ситуацию в этом районе. Помимо этого специалисты подготовят комплексную оценку экологической ситуации в Норильском промышленном районе в целом.

Напомним, что разгерметизация резервуара с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 Норильска произошла 29 мая 2020 года. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Пока на территории Норильского промышленного района сохраняется режим ЧС федерального уровня. По оценкам МЧС, он может быть снят после перекачки топлива из реки