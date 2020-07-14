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Бар «Нет проблем» снова откроется в Красноярске

Бар «Нет проблем» снова откроется в Красноярске
Иллюстрация: vk.com/netproblembar

Два месяца назад бар «Нет проблема» закрылся, как тогда заявлялось, навсегда. Однако начинавший этот проект Евгений Пономарев решил вернуть заведение на клубную карту города.

#НОВОСТИ
О том, что «Нет проблем» снова откроют, Евгений Пономарев, запускавший этот проект в 2013 году, сообщил на своей странице в соцсетях. Там же он объявил, что управлять им будет сам.
 
Как Пономарев рассказал редакции DK.RU, теперь он будет единоличным владельцем этого бара. Прежние собственники — Ольга Грачева (95%) и Елена Скрымина (5%) — вышли из проекта. Сколько пришлось заплатить за возвращение бара, Пономарев не раскрывает, но уточняет, что тот достался ему «по наследству» — вместе со всем оборудованием и мебелью.
Сейчас мы проводим небольшой косметический ремонт и чуть меняем интерьер. В остальном это останется тот же бар „Нет проблем“ — с тем же названием, той же концепцией, форматом и даже персоналом», — говорит Пономарев.
Завершить все подготовительные работы он планирует в течение полутора-двух недель. Поэтому к моменту отмены ограничений заведение должно быть готово к открытию.
 
Напомним, что Евгений Пономарев вышел из проекта бара «Нет проблем» в феврале 2019 года, передав его Грачевой и Скрыминой, которые в мае 2020-го закрыли заведение, объявив, что скоро на его месте появится новое. В это же время в Красноярске закрылся еще один проект, к которому в свое время приложил руку Пономарев — винное бистро «Пробка на Мира». Из него он также вышел в феврале 2019 года. Возвращаться к нему ресторатор пока не собирается.
У меня теперь четыре проекта, что довольно много в сегодняшних условиях. Когда „Нет проблем“ выйдет на нормальную работу, я, возможно, подумаю о том, чтобы войти в качестве кризисного управляющего в еще какое-нибудь заведение», — рассказал Пономарев.
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