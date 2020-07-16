Красноярцы активно полетели на запад

В июне 2020 года через аэропорт Красноярск прошло 85 183 человека. Это практически в 3,5 раза больше, чем в апреле (25 011) и на 140% превосходит показатели мая (35 523), сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

Авиаторы уверены, что столь стремительный рост вызван запуском рейсов на юг России авиакомпаниями Nordwind, NordStar, Red Wings, «Якутия» и «Алроса», а также с началом собственной программы у туроператора «Библио-Глобус» совместно с авиакомпанией «Россия».

Объемы перевозок в аэропорту Красноярск связаны и с постепенным восстановлением полетных программ российских авиакомпаний: возвращением рейсов S7 Airlines во Владивосток, восстановлением рейсов „Победы“ в Москву и запуском новых рейсов в Анапу и Сочи, и увеличением частоты перевозок у других авиакомпаний», — говорят в аэропорту.

Меж тем самыми популярными направлениями июня стали Москва, Норильск, Новосибирск, Игарка и Санкт-Петербург. Чаще всего красноярцы летали авиакомпаниями NotdStar, S7, Utair и «Победа».

А вот объемы грузовых перевозок, проходящих через красноярский аэропорт, в июне снизились на 32% — до 312 самолетовылетов. Однако это все равно практически в пять раз больше, чем в июне 2019-го (68 грузовых рейсов). Основным грузовым авиаперевозчиком остается авиакомпания «Волга-Днепр», 80% российского транзитного трафика которой проходят через аэропорт Красноярск.