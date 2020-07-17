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Вторую волну коронавируса в Красноярском крае ждут осенью

Вторую волну коронавируса в Красноярском крае ждут осенью
Иллюстрация: pixabay.com

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае пошла на спад. Но расслабляться рано — осенью этого года власти региона ждут вторую волну.

#НОВОСТИ
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, когда ждать вторую волну заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе.
 
По его прогнозам, отрицательная динамика по числу заболевших в ближайшее время в крае сохранится и в сентябре первая волна спадет. Но ее в скорости может сменить вторая — Минздрав ждет ее в октябре-ноябре.
Когда пойдет заболеваемость гриппом и другими респираторными заболеваниями, будет и сезонная циркуляция коронавирусной инфекции», — сказал Немик.
Сама эпидемия, по словам чиновника, будет длится примерно 300 дней — т.е. начавшись в марте 2020 года, она сойдет на нет в феврале 2021-го.
 
 
Напомним, что режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 9 августа 2020 года. Однако разрешили открыть летние террасы ресторанам, а еще раньше в строй вернулись некоторые предприятия сферы услуг и другие. К тому же, в больницах края начали перепрофилировать зарезервированный под больных COVID-19 коечный фонд, переводя его обратно.
 
Добавим, что на днях в интервью радио «Комсомольская правда» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повторный карантин столице не грозит.
Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — сказал он.

 

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