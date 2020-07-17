Вторую волну коронавируса в Красноярском крае ждут осенью

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, когда ждать вторую волну заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе.

По его прогнозам, отрицательная динамика по числу заболевших в ближайшее время в крае сохранится и в сентябре первая волна спадет. Но ее в скорости может сменить вторая — Минздрав ждет ее в октябре-ноябре.

Когда пойдет заболеваемость гриппом и другими респираторными заболеваниями, будет и сезонная циркуляция коронавирусной инфекции», — сказал Немик.

Сама эпидемия, по словам чиновника, будет длится примерно 300 дней — т.е. начавшись в марте 2020 года, она сойдет на нет в феврале 2021-го.

Напомним, что режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 9 августа 2020 года. Однако разрешили открыть летние террасы ресторанам, а еще раньше в строй вернулись некоторые предприятия сферы услуг и другие. К тому же, в больницах края начали перепрофилировать зарезервированный под больных COVID-19 коечный фонд, переводя его обратно.