Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
71,23
80,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции, но разрешили ресторанам открыть террасы

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции, но разрешили ресторанам открыть террасы
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, продлевающий режим самоизоляции в регионе, но разрешающий работу некоторым предприятиям общепита.

#НОВОСТИ
Документ опубликован на портале правительства Красноярского края. По нему, с завтрашнего дня (с 10 июля 2020 года) в регионе снимается запрет на работу уличных веранд и террас ресторанов и кафе.
 
Правда, им придется соблюдать:
  • санитарно-эпидемиологические требования и методические рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
  • требования по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусмотренные приложением к указу;
  • запрет курения кальянов и (или) предоставления услуг по курению кальянов (в том числе с привлечением услуг и (или) имущества третьих лиц) на территории предприятий общественного питания, в том числе на летних верандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели;
  • недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом;
  • возможность одновременного размещения за одним столом членов одной семьи; в иных случаях — не более двух человек за столом, а начиная с четырехместного стола заполняемость не более 50 % посадочных мест за столом.
В остальной части общепит Красноярского края остается закрыт на весь срок самоизоляции, который этим же указом продлили до 9 августа 2020 года.
 
Напомним, что заведения общепита в Красноярском крае закрылись 28 марта 2020 года, после объявления губернатором режима самоизоляции. Некоторые из них к сегодняшнему дню уже приказали долго жить. Оставшиеся же в середине июня обратились в главе региона с просьбой разрешить им вернуться к работе.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вир...
  • В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководительВ департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель
  • Запрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменитьЗапрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменить
  • Красноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в РоссииКрасноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в России
  • Красноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с концаКрасноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с конца
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.