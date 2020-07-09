В Красноярском крае продлили режим самоизоляции, но разрешили ресторанам открыть террасы
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, продлевающий режим самоизоляции в регионе, но разрешающий работу некоторым предприятиям общепита.
Документ опубликован на портале правительства Красноярского края. По нему, с завтрашнего дня (с 10 июля 2020 года) в регионе снимается запрет на работу уличных веранд и террас ресторанов и кафе.
Правда, им придется соблюдать:
- санитарно-эпидемиологические требования и методические рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- требования по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусмотренные приложением к указу;
- запрет курения кальянов и (или) предоставления услуг по курению кальянов (в том числе с привлечением услуг и (или) имущества третьих лиц) на территории предприятий общественного питания, в том числе на летних верандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели;
- недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом;
- возможность одновременного размещения за одним столом членов одной семьи; в иных случаях — не более двух человек за столом, а начиная с четырехместного стола заполняемость не более 50 % посадочных мест за столом.
В остальной части общепит Красноярского края остается закрыт на весь срок самоизоляции, который этим же указом продлили до 9 августа 2020 года.
Напомним, что заведения общепита в Красноярском крае закрылись 28 марта 2020 года, после объявления губернатором режима самоизоляции. Некоторые из них к сегодняшнему дню уже приказали долго жить. Оставшиеся же в середине июня обратились в главе региона с просьбой разрешить им вернуться к работе.