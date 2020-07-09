В Красноярском крае продлили режим самоизоляции, но разрешили ресторанам открыть террасы

Документ опубликован на портале правительства Красноярского края. По нему, с завтрашнего дня (с 10 июля 2020 года) в регионе снимается запрет на работу уличных веранд и террас ресторанов и кафе.

Правда, им придется соблюдать:

санитарно-эпидемиологические требования и методические рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

требования по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусмотренные приложением к указу;

запрет курения кальянов и (или) предоставления услуг по курению кальянов (в том числе с привлечением услуг и (или) имущества третьих лиц) на территории предприятий общественного питания, в том числе на летних верандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели;

недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом;

возможность одновременного размещения за одним столом членов одной семьи; в иных случаях — не более двух человек за столом, а начиная с четырехместного стола заполняемость не более 50 % посадочных мест за столом.

В остальной части общепит Красноярского края остается закрыт на весь срок самоизоляции, который этим же указом продлили до 9 августа 2020 года.