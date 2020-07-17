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«Норникель» выделил на борьбу с коронавирусом еще 10 миллиардов

«Норникель» выделил на борьбу с коронавирусом еще 10 миллиардов
Автор фото: fernando zhiminaicela. Иллюстрация: pixabay.com

Деньги и оборудование будут направлены в регионы, где находятся предприятия компании, во второй половине года, однако уже сейчас в Норильск по просьбе мэрии закупается компьютерный томограф.

#НОВОСТИ

Напомним, мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к краевой администрации с письмом, где указал, что статистика регионального минздрава учитывает не все случаи заражения коронавирусом, и пациенты не могут пройти тестирование на COVID-19 в связи с загруженностью клиник и оборудования. Меж тем, в город скоро начнут возвращаться отпускники, что может усугубить ситуацию, если не принять дополнительных мер.

В связи с этим «Норникель» объявил о расширении программы помощи по борьбе с коронавирусом. Ранее на эти цели уже были выделены 10,5 миллиардов рублей, компания увеличила объем финансирования до 20 миллиардов. Ранее на эти средства были закпулены более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс-тестов на антитела, поставлены в регионы две стационарные (в Норильске и Мончегорске) и семь мобильных лабораторий, почти 400 тепловизоров, большой объем средств индивидуальной защиты (в том числе более 10 млн масок).

Защита работников и жителей регионов от COVID19 — один из приоритетов «Норникеля» сегодня. Компания делает все, чтобы полностью обеспечить города присутствия оборудованием, медикаментами и расходными материалами. Кроме того, дополнительно, по запросу региональных и муниципальных властей «Норникель» обеспечивает медучреждения всем необходимым», - говорится в сообщении компании.

Задача второго пакета мер – подготовиться к возможному негативному сценарию развития событий и повторному всплеску заболеваемости.

Это крайне своевременная помощь. Норильск – специфический город, территориально удаленный и отрезанный от материка. Поэтому, когда ближе к осени люди начнут возвращаться в него, он должен быть полностью готов в эпидемиологическом плане», - считает депутат краевого парламента Людмила Магомедова, представляющая интересы норильчан.

 

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