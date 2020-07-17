Глава Норильска заявил о недостоверности краевой официальной статистики по коронавирусу

В своем письме краевым властям Ахметчин указал, что с конца марта 2020 года в Норильске подтверждено 832 случая заражения COVID-19. Однако Минздравом в статистику включено лишь 293 случая [на дату обращения], сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на текст обращения.

Сложилась устойчивая тенденция роста количества заболевших выше количества выздоровевших (ежедневный прирост заболевших исчисляется десятками человек, тогда как выздоровело за весь период только 122 человека). Более 20 человек с признаками заболевания скончались», — цитирует издание норильского градоначальника.

Также Ахметчин указал, что в городе в пять раз выросла заболеваемость внебольничными пневмониями, а тестирование на COVID-19 большинство этих больных пройти не может из-за загруженности медучреждений.

По данным краевого оперштаба на 1 июля 2020 в Норильске было 216 заболевших, а суточный прирост составил два человека. Подобная динамика заболеваемости (0-5 человек) сохранялась до 5 июля — тогда выявили сразу 16 заболевших, а на следующий день их было уже 26. Потом вплоть до 12 июля прирост находился на нулевом уровне. А с 13 июля снова начался рост: 7, 24, 21 и 19.

В региональном Минздраве говорят, что сейчас в Норильске ситуация стабилизировалась и наблюдается тенденция к уменьшению численности больных.

Коечного фонда хватает, при необходимости есть возможность развернуть дополнительные места. Всего в городе 364 выявленных больных с клиническими проявлениями, большинство переносят вирус бессимптомно, тяжелых всего 3-4 %, как и во всем крае», — говорят чиновники.

Меж тем Ринат Ахметчин уверен, что ситуация может катастрофически усугубиться с возвращением людей из отпусков — речь идет о примерно 60 тысячах человек, которые могут вернуться в Норилськ до конца сентября.

Глава ведомства Борис Немик заверил, что повода для паники нет:

Управление ситуацией в Норильске мы сейчас полностью перевели на краевой Минздрав и переносим наш организационный опыт, полученный при локализации вспышки коронавирусной инфекции в вахтовом поселке компании „Полюс-Золото“».

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