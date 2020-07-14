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Губернатор Усс приказал тестировать вахтовиков на коронавирус

Губернатор Усс приказал тестировать вахтовиков на коронавирус
Иллюстрация: ok.ru

Александр Усс подписал указ об отмене пандемических ограничений в Северо-Енисейском районе. Основанием для отмены стало согласование Роспотребнадзора.

#НОВОСТИ

Также в указ главы региона внесены изменения — теперь работодатели должны обследовать вахтовиков на коронавирус за двое суток до выезда к месту работ.

При наличии положительного результата в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом выезда», — говорится в документе.

Кроме того, в Красноярском крае продлили срок оформления больничных для людей старше 65 лет. Больничные оплачиваются за счет средств ФСС.

Напомним, ранее работающим жителям Красноярского края от 65 лет и старше, вынужденным находиться на карантине из-за коронавируса, работодатели могли оформить электронные больничные с 15 по 28 июня и с 29 июня по 12 июля 2020 года, теперь добавлены периоды 13-26 июля и с 27 июля по 9 августа 2020 года (с возможным последующим продлением).

 

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