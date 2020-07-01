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Вспышка COVID-19 на Олимпиадинском месторождении полностью ликвидирована

Вспышка COVID-19 на Олимпиадинском месторождении полностью ликвидирована
Иллюстрация: vk.com/krasnetip

Почти два месяца назад в вахтовом поселке Олимпиадинского ГОК компании «Полюс» произошла вспышка COVID-19, которая задела свыше 1300 работников предприятия. Полностью обуздать ее удалось лишь сейчас.

#НОВОСТИ
Вспышка новой коронавирусной инфекции на Олимпиадинском ГОК полностью ликвидирована. Об этом на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом сообщил генеральный директор компании «Полюс» Павел Грачев.
 
По его словам, ситуация в вахтовом поселке стабилизирована. Те, у кого закончилась вахта, выехали с промплощадки домой, остальные вернулись к работе. Сотрудники, которые перенесли тяжелую стадию заболевания, будут направлены на восстанавливающее лечение в Крым.
 
Слова Грачева подтвердил и глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев:
В ближайшее время предприятие в целом перейдёт на обычный, плановый режим работы, но с учетом продолжающихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — сказал он.
Напомним первый случай заболевания COVID-19 , на Олимпиадинском ГОК выявили в начале мая 2020 года. Сплошное тестирование показала заражение коронавирусной инфекцией у более чем 1 300 вахтовиков. На месте развернули временный инфекционный госпиталь. К работе привлечено более 200 медиков краевых учреждений здравоохранения, Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России и Министерства обороны РФ.
 
Кроме того, Минобороны РФ оперативно перебросило в Северо-Енисейский район личный состав и специальную военную технику для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Военнослужащие в районе вахтового поселка Олимпиадинского ГОК (бывший поселок Еруда) развернули полевой лагерь на 1000 мест (с возможностью увеличения до 2000 мест) и мобильный госпиталь на 100 койко-мест.
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