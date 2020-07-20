В Красноярске реанимируют проект платных парковок

Платные парковки организуют по следующим адресам:

запустят 25 июля: Театральная площадь в районе здания по улице Перенсона, 2 — первые пять часов стоянки обойдутся в 30 рублей/час, целый день — 150 рублей/сутки;

Театральная площадь в районе здания по улице Перенсона, 2 — первые пять часов стоянки обойдутся в 30 рублей/час, целый день — 150 рублей/сутки; запустят 8 августа: Левобережная набережная в районе зданий от улицы Дубровинского,45а/1 до Дубровинского, 110 — первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день;

Левобережная набережная в районе зданий от улицы Дубровинского,45а/1 до Дубровинского, 110 — первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день; запустят 22 августа: Площадь Мира в районе здания площадь Мира, 2Б — первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день;

Площадь Мира в районе здания площадь Мира, 2Б — первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день; запустят 5 сентября: Парк имени 400-летия Красноярска напротив здания по улице Авиаторов, 33 — первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день.

На каждой стоянке будут установлены платежные терминалы, предназначенные для оплаты услуги безналичным расчетом с помощью пластиковых карт. Для этого необходимо будет приложить бесконтактную банковскую карту к специальной стойке на въезде и на выезде либо скачать и воспользоваться мобильным приложением KeyPark.

На Театральной площади первые пять часов стоянки обойдутся в 30 рублей/час, целый день — 150 рублей/сутки. На остальных пространствах воспользоваться услугой платной стоянки можно будет по следующему тарифу: первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день.

Работы организовывает МАУ «Красноярский городской парк».

Учитывая, что очень многие горожане проводят это лето в городе, общественные пространства очень востребованы. Наши стоянки возле них должны использоваться, прежде всего, теми, кто приехал отдохнуть и погулять. Средства, полученные от работы платных стоянок, будут направлены на развитие общественных пространств, которые закреплены за «Красгорпарком», — отметил директор учреждения Александр Митрошкин.

Добавим, что в качестве альтернативы красноярцы по-прежнему могут пользоваться бесплатными парковочными местами, которые расположены вдоль улично-дорожной сети в центральной части города.

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