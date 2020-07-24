На разработку угольного месторождения на Таймыре могут дать госсубсидию

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Всего Минвостокразвития получило заявки на поддержку 13 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет 212,5 млрд рублей.

Соответствующими требованиям признаны семь инвестпроектов с частными инвестициями 187 млрд рублей, планируется создание 5 тыс. новых рабочих мест», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В частности, в перечень одобренных вошел проект освоения Сырадасайского угольного месторождения на Таймырском полуострове. На днях проект получил одобрение Главгосэкспертизы.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105…120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд т. Месторождение обладает одними из крупнейших запасов ценных коксующихся углей, которые используются в металлургической промышленности. Лицензия на разработку месторождения принадлежит компании «Северная звезда», входящей в состав международной корпорации AEON. Освоение месторождения включено в комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь» и должно стать одной из ключевых точек социально-экономического развития севера Красноярского края.