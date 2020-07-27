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В Красноярском крае зарегистрировали еще одну вспышку COVID-19 среди вахтовиков.

В Красноярском крае зарегистрировали еще одну вспышку COVID-19 среди вахтовиков.
Иллюстрация: vrgm.ru

У более чем полусотни рабочих Васильевского рудника нашил новую коронавирусную инфекцию. В Роспотребнадзоре ограничиваются заявлением, что проводят все необходимые мерпориятия.

#НОВОСТИ
В Мотыгинском районе Красноярского края на золотодобывающем предприятии Васильевский рудник зарегистрировали вспышку COVID-19. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
 
По данным ведомства, всплеск заболеваемости случился на этих выходных, когда было зарегистрировано 40 случаев заражения. Всего же на сегодня известно о 56 больных COVID-19.
Большая часть выявленных случаев заражения в Мотыгинском районе — на Васильевам руднике среди рабочих-вахтовиков. Там сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых так же были выявлены последние случаи инфицирования», — цитирует «Интерфакс» ведомство.
Когда и откуда заболевшие приехали на Васильевский рудник, неизвестно — оперативно связаться с предприятием не удалось. Также неясно, в каком состоянии они сейчас находятся и в какое медучреждение их госпитализировали — в Роспотребнадзоре на звонки редакции DK.RU тоже не ответили.
 
По данным, указанным на сайте Васильевского рудника, на нем сейчас трудится около 1 000 человек. Объем добычи составляет порядка 1,4 тонны золота в год.
 
Это не первая вспышка COVID-19 среди вахтовиков, работающих на предприятиях Красноярского края. В мае аналогичное происшествие зарегистрировали в компании «Полюс», на Олимпиадинском месторождении (правда, тогда речь шла о значительно большем числе зараженных). А в июне инфекция добралась до вахтовиков «Ванкор-Нефти».
 
Чтобы не допустить дальнейших вспышек, в середине июля губернатор Красноярского края своим распоряжением повелел предприятиям тестировать всех работающих вахтовым методом на коронавирус за двое суток до их выезда к месту занятости.
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