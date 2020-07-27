В Красноярском крае зарегистрировали еще одну вспышку COVID-19 среди вахтовиков.

В Мотыгинском районе Красноярского края на золотодобывающем предприятии Васильевский рудник зарегистрировали вспышку COVID-19. Об этом сообщило агентство « Интерфакс » со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всплеск заболеваемости случился на этих выходных, когда было зарегистрировано 40 случаев заражения. Всего же на сегодня известно о 56 больных COVID-19.

Большая часть выявленных случаев заражения в Мотыгинском районе — на Васильевам руднике среди рабочих-вахтовиков. Там сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых так же были выявлены последние случаи инфицирования», — цитирует «Интерфакс» ведомство.

Когда и откуда заболевшие приехали на Васильевский рудник, неизвестно — оперативно связаться с предприятием не удалось. Также неясно, в каком состоянии они сейчас находятся и в какое медучреждение их госпитализировали — в Роспотребнадзоре на звонки редакции DK.RU тоже не ответили.

По данным, указанным на сайте Васильевского рудника, на нем сейчас трудится около 1 000 человек. Объем добычи составляет порядка 1,4 тонны золота в год.

Это не первая вспышка COVID-19 среди вахтовиков, работающих на предприятиях Красноярского края. В мае аналогичное происшествие зарегистрировали в компании «Полюс», на Олимпиадинском месторождении (правда, тогда речь шла о значительно большем числе зараженных). А в июне инфекция добралась до вахтовиков «Ванкор-Нефти».