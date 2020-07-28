Красноярские предприниматели могут выиграть грант на развитие туризма в регионе

Как сообщается в постановлении регионального правительства, в конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых на дату подачи заявки в ЕГРЮЛ (или ЕРГИП) указан вид экономической деятельности, отнесенный в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к классам 79 и 55. Государственные и муниципальные учреждения к конкурсу не допускаются.

Максимальный размер гранта для каждого предпринимателя — 500 тысяч рублей. Всего же на гранты из регионального бюджета будет выделено 20 млн рублей.

Выигранные денежные средства можно будет направить на материально-техническое обеспечение деятельности, покупку туристского оборудования и снаряжения, разработку и проектирование новых маршрутов для туристов, создание и развитие туристской среды для маломобильных групп, на услуги рекламы, организацию массовых мероприятий для туристов и даже дезинфекцию с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В Агентстве по туризму края уточнили, что заявки ведомство (именно они получат бюджетные ассигнования на предоставление грантов) будет принимать с 29 июля по 10 сентября в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 120. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (391) 211-00-97, 211-00-19.