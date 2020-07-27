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Туроператорам Красноярского края дадут денег на коммуналку и аренду

Туроператорам Красноярского края дадут денег на коммуналку и аренду
Иллюстрация: pixabay.com

Правительство Красноярского края оплатит часть операционных расходов местных туроператоров и турагентов. Соответствующее постановление вступило в силу.

#НОВОСТИ
Документ опубликован на сайте краевого кабинета министров за подписью премьер-министра региона Юрия Лапшина. В нем предусмотрено 36,45 млн рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, работающему в туристической сфере красноярского края.
 
Размер субсидии ограничен 100 тысячами рублей для туроператоров и 50 тысячами — для турагентов. К тому же, деньги эти — целевые. Потратить их можно только на оплату аренды, коммунальных платежей, связи и т.п., на которые компания потратилась в период с 1 марта по 30 июня 2020 года.
 
Чтобы претендовать на субсидию, предпринимателю нужно до 1 октября 2020 года подать соответствующее заявление в Агентство по туризму Красноярского края.
 
Более подробно с правилами предоставления поддержки можно ознакомиться на сайте правительства региона.
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