Туроператорам Красноярского края дадут денег на коммуналку и аренду

Документ опубликован на сайте краевого кабинета министров за подписью премьер-министра региона Юрия Лапшина. В нем предусмотрено 36,45 млн рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, работающему в туристической сфере красноярского края.

Размер субсидии ограничен 100 тысячами рублей для туроператоров и 50 тысячами — для турагентов. К тому же, деньги эти — целевые. Потратить их можно только на оплату аренды, коммунальных платежей, связи и т.п., на которые компания потратилась в период с 1 марта по 30 июня 2020 года.

Чтобы претендовать на субсидию, предпринимателю нужно до 1 октября 2020 года подать соответствующее заявление в Агентство по туризму Красноярского края.