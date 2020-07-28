«Норникель» усиливает контроль за экологией и рисками

Как сообщают в пресс-службе компании, существующая система отраслевых комитетов «Норникеля» пополнится подразделением, которое будет анализировать риски предприятия и управлять ими. Возглавит новый комитет сам Владимир Потанин.

Таким образом будет завершено создание вертикальной структуры управления рисками, которая объединит все уровни — от мастера на производстве до президента компании», — говорят в пресс-службе.

Помимо этого, на предприятии создадут отдельный департамент экологии. Основные задачи этого подразделения: снизить риски негативного воздействия на окружающую среду и повысить промышленную безопасность в сфере экологии. В рамках работы нового департамента также создадут современную систему экологического мониторинга, которая объединит в себе лучшие мировые практики в этом направлении. Эта система станет частью новой инспекции по мониторингу технико-производственных и экологических рисков, которая также формируется на ГМК.

Департамент экологии будет взаимодействовать со всеми подразделениями компании, формируя ответственную политику по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению экосистем в регионах деятельности „Норникеля“», — говорят в компании.

Координировать взаимодействие всех участников производственных процессов «Норникеля» (в том числе и в их экологической части) будет Андрей Бугров, недавно назначенный старшим вице-президентом по устойчивому развитию предприятия.