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«Норникель» усиливает контроль за экологией и рисками

«Норникель» усиливает контроль за экологией и рисками
Иллюстрация: pixabay.com

Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин подписал приказ об изменении оргструктуры компании. Два дополнительных подразделения призваны повысить надежность предприятия и его эффективность.

#НОВОСТИ
Как сообщают в пресс-службе компании, существующая система отраслевых комитетов «Норникеля» пополнится подразделением, которое будет анализировать риски предприятия и управлять ими. Возглавит новый комитет сам Владимир Потанин.
Таким образом будет завершено создание вертикальной структуры управления рисками, которая объединит все уровни — от мастера на производстве до президента компании», — говорят в пресс-службе.
Помимо этого, на предприятии создадут отдельный департамент экологии. Основные задачи этого подразделения: снизить риски негативного воздействия на окружающую среду и повысить промышленную безопасность в сфере экологии. В рамках работы нового департамента также создадут современную систему экологического мониторинга, которая объединит в себе лучшие мировые практики в этом направлении. Эта система станет частью новой инспекции по мониторингу технико-производственных и экологических рисков, которая также формируется на ГМК.
Департамент экологии будет взаимодействовать со всеми подразделениями компании, формируя ответственную политику по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению экосистем в регионах деятельности „Норникеля“», — говорят в компании.
Координировать взаимодействие всех участников производственных процессов «Норникеля» (в том числе и в их экологической части) будет Андрей Бугров, недавно назначенный старшим вице-президентом по устойчивому развитию предприятия.
 
Напомним, что несколько дней назад «Норильский никель» презентовал стратегию повышения промышленной безопасности предприятия. Отдельное внимание в ней уделено организационно-техническим мерам, реализация которых запланирована в 2020-2021 годах.
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