Миссия выполнима: «Норникель» представил стратегию повышения промышленной безопасности

В первую очередь «Норникель» проведет расширенный анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Параллельно запустят ускоренное внедрение систем дистанционного контроля и мониторинга. Отдельное внимание уделено организационно-техническим мерам, реализация которых запланирована с 2020 по 2021 годы включительно.

Также компания намерена организовать системное наблюдение за состоянием зон многолетней мерзлоты и воздействием на них колебаний климатической обстановки в Норильском промышленном районе. В том числе - создание в рамках системы геотехнического мониторинга фундаментов и оснований промышленных объектов сектора опережающего прогноза состояния многолетнемерзлых зон на основе комплекса современных, высокотехнологичных геофизических, геодезических и аэрокосмических методов наблюдений. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

Компания полностью разделяет жесткую позицию «Ростехнадзора» по расширению периметра мониторинга промышленных объектов. Новая система оценки состояния инфраструктуры позволит повысить безопасность объектов компании, а также поднимет на новый уровень взаимодействие с надзорными органами», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Также компания намерена масштабировать сотрудничество с научным сообществом в решении проблем промышленной безопасности и нивелирования экологических рисков в арктической зоне. Важным шагом в этом направлении призвана стать большая научная мультидисциплинарная экспедиция на Таймыр и Норильский промрайон, стартующая 27 июля.

В научную команду вошли 26 ученых из Норильска, Новосибирска, Красноярска, Томска, Якутска и Барнаула под руководством Николая Юркевича — специалиста по комплексному изучению техногенных систем и месторождений, добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Он имеет большой опыт полевых работ и экспедиций. В частности, 2005 по 2013 год ученый занимался решением задач сейсморазведки от Северного моря до южной Америки и Австралии.

Оценка последствий антропогенного воздействия на территориях вокруг Норильска и экологический прогноз на будущее крайне важны, но не являются конечными целями экспедиции. Ее миссия — выработать обоснованный комплекс рекомендаций по долговременному природосберегающему обращению с ресурсами Арктики в адрес не только «Норникеля», но и других корпораций и компаний, органов государственного управления и регулирования. Поэтому сегодня рассматривается сценарий перевода экспедиции в режим постоянно действующей, — заявил научный руководитель Большой Норильской экспедиции председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

Комплексный полевой отряд экспедиции разбит на специализированные группы: по наземным экосистемам, гидробиологии, донным осадкам, био- и зооразнообразию и многолетнемерзлым грунтам. До конца августа ученым предстоит обследовать не только окрестности Норильска, но и бассейны рек Пясина (вплоть до впадения в Карское море), Амбарная, Далдыкан, озер Лама и Пясино.

Сегодня мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее. Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции, — прокомментировал начало исследовательских работ Владимир Потанин.

Справка

Основные участники экспедиции СО РАН: