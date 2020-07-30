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Проект освоения Сырадасайского месторождения на Таймыре сможет получить господдержку

Проект освоения Сырадасайского месторождения на Таймыре сможет получить господдержку
Иллюстрация: www.gge.ru

Минвостокразвития России рассмотрело заявку на получение инфраструктурной поддержки проекту освоения Сырадасайского угольного месторождения на Таймырском полуострове.

#НОВОСТИ
Как пояснили в пресс-службе корпорации развития Енисейской Сибири, инвестор проекта — компания «Северная звезда» — сможет претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от вложений. Главное условие - инвестиции в арктический проект должны составить не менее 300 млн руб. По предварительным данным, в проект компания намерена вложить 45,95 млрд руб.
 
Теперь проект передадут на рассмотрение госкомиссии по вопросам развития Арктики, которая и примет окончательное решение о поддержке.
 
На прошлой неделе DK.RU писал, что проект освоения Сырадасайского угольного месторождения получил положительное заключение Главгосэкпертизы. 
 
Проект строительства Западно-Таймырского промышленного кластера входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Проект реализуется в рамках освоения Сырадасайского месторождения, имеющего крупнейшие запасы ценных коксующихся углей (ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд тонн). Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок и морской угольный терминал «Енисей». 
 
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