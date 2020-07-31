Больше трети предприятий Красноярского края убыточны

В январе-мае 2020 года предприятия Красноярского края заработали 215,5 млрд рублей, это на 42,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го, сообщает Росстат.

При этом доходы прибыльных организаций составили 261,7 млрд рублей, что на 33,6% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

В результате доля убыточных предприятий в Красноярском крае увеличилась с 33,9% в мае 2019-го до 36,4% в этом году.

Снижение доходов привело к росту кредиторской задолженности красноярского бизнеса. С января по май 2020 года она увеличилась на 8% к концу прошлого года — до 919,7 млрд рублей. А по отношению к аналогичному периоду 2019-го она выросла на 12%.

А вот дебиторская задолженность, наоборот, снизилась — с 1,006 трлн рублей до 1,004 трлн.

Напомним, что по итогу первых пяти месяцев 2020 года Красноярский край оказался одним из худших регионов России по росту промышленного производства — потеряв к аналогичному периоду прошлого года 8,7%.

Примечание: все цифры, характеризующие финансовое положение предприятий в крае, приведены без учета малого бизнеса, за исключением дохода прибыльных организаций.