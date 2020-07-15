Красноярский край оказался среди регионов-аутсайдеров по промышленному росту

В январе-мае 2020 года объемы промышленного производства в Красноярском крае снизились на 8,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает «РИА Рейтинг». Это 80 место среди 85 регионов России.

Наибольшее снижение в этот период отмечено в Туве — 39,5%. Это произошло из-за существенного, почти 50%, сокращения добычи угля. Примечательно, что и в Красноярском крае добыча угля в январе-мае 2020-го тоже довольно ощутимо снизилась — на 23%.

Стоит добавить, что, по данным Красноярскстата, предприятия Красноярского края в январе-апреле 2020 года заработали 117,6 млрд рублей, что составляет 38,7% от их доходов в аналогичном периоде 2019-го. И опять же, одни из наибольших снижений показала угольная отрасль — 24,8% от заработка января-апреля прошлого года.