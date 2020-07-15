Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
71,12
80,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край оказался среди регионов-аутсайдеров по промышленному росту

Красноярский край оказался среди регионов-аутсайдеров по промышленному росту
Иллюстрация: pixabay.com

Агентство «РИА Рейтинг» проранжировало регионы по темпам роста промышленного производства. Красноярский край оказался в нем на одно из последних мест, показав снижение.

#НОВОСТИ
В январе-мае 2020 года объемы промышленного производства в Красноярском крае снизились на 8,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает «РИА Рейтинг». Это 80 место среди 85 регионов России.
 
Наибольшее снижение в этот период отмечено в Туве — 39,5%. Это произошло из-за существенного, почти 50%, сокращения добычи угля. Примечательно, что и в Красноярском крае добыча угля в январе-мае 2020-го тоже довольно ощутимо снизилась — на 23%.
 
Стоит добавить, что, по данным Красноярскстата, предприятия Красноярского края в январе-апреле 2020 года заработали 117,6 млрд рублей, что составляет 38,7% от их доходов в аналогичном периоде 2019-го. И опять же, одни из наибольших снижений показала угольная отрасль — 24,8% от заработка января-апреля прошлого года.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске готовится митинг против дистанционного обученияВ Красноярске готовится митинг против дистанционного обучения
  • Красноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный часКрасноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный час
  • Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в ДивногорскеТелеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске
  • Бар «Нет проблем» снова откроется в КрасноярскеБар «Нет проблем» снова откроется в Красноярске
  • Часть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратноЧасть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратно
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.