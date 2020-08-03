Красноярское мороженое уехало в Монголию

Размер июльской партии составляет 8,4 тонны, сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, которое контролирует все товары, уходящие из региона на экспорт.

По результатам исследований продукция признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и является безопасной для использования на пищевые цели», — говорят в ведомстве.

Также в управлении рассказали DK.RU, что это уже третья партия мороженного, отправленного из Красноярска в Монголию с начала этого года. В общей сложности уже отгружено 17,7 тонн.

Произведено ушедшее на экспорт лакомство фабрикой «Славица». Правда, поставка проводилась другой компанией, назвать которую в Россельхознадзоре отказались, сославшись на то, что это коммерческая информация, разглашать которую ведомство не может.

Судя по сайту фабрики, единственным официальным дистрибутором «Славицы» в Красноярске является компания «Крайс-Торг». Однако там тоже с редакцией не стали говорить на эту тему. Так что выяснить как давно красноярское мороженное поставляется в Монголию, не удалось.