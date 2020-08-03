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Красноярское мороженое уехало в Монголию

Красноярское мороженое уехало в Монголию
Иллюстрация: pixabay.com

Партия мороженного, изготовленного в Красноярске, отправилась в Монголию. Это уже не первая поставка прохладного лакомства в эту страну, сообщает Россельхознадзор.

#НОВОСТИ
Размер июльской партии составляет 8,4 тонны, сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, которое контролирует все товары, уходящие из региона на экспорт.
По результатам исследований продукция признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и является безопасной для использования на пищевые цели», — говорят в ведомстве.
Также в управлении рассказали DK.RU, что это уже третья партия мороженного, отправленного из Красноярска в Монголию с начала этого года. В общей сложности уже отгружено 17,7 тонн.
 
Произведено ушедшее на экспорт лакомство фабрикой «Славица». Правда, поставка проводилась другой компанией, назвать которую в Россельхознадзоре отказались, сославшись на то, что это коммерческая информация, разглашать которую ведомство не может.
 
Судя по сайту фабрики, единственным официальным дистрибутором «Славицы» в Красноярске является компания «Крайс-Торг». Однако там тоже с редакцией не стали говорить на эту тему. Так что выяснить как давно красноярское мороженное поставляется в Монголию, не удалось.
 
Напомним, что помимо мороженного в Монголию из Красноярского края отгружают зерно и масличные культуры. Причем по итогам первого полугодия 2020 года именно в эту страну отправлены самые большие партии данных товаров.
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