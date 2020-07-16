Красноярский край начал поставлять зерновые в Чехию

В июне 2020 года аграрии Красноярского края впервые поставили в Чехию партию рапса. Ее размер составил 40 тонн. К тому же, 120 тонн семян льна было отгружено в Китай. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В целом в первом полугодии 2020 года из края было экспортировано более 150 тысяч тонн зерна, продуктов его переработки и рапса, что на 63% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Основной объем экспорта составляет пшеница — 92,37 тысячи тонн. Дальше идут рапс (39,33 тысяч тонн) и овес (16,88 тысяч тонн).

Самые большие партии были отправлены в:

Монголия — 65,37 тысячи тонн зерна и 7,68 тысячи тонн рапса;

Китай — 15,82 тысячи тонн зерна и 7 тысячи тонн рапса;

Беларусь — 13,9 тысячи тонн рапса;

Казахстан — 9,48 тысячи тонн зерна и 10,73 тысячи тонн рапса;

Азербайджан — 9,6 тысячи тонн зерна;

Киргизия — 9,26 тысячи тонн зерна.

Всего в первые шесть месяцев 2020 года через систему краевого Россельхознадзора прошло 586 тысяч тон зерновых. Основная часть этого объема — более 436,2 тыс. тонн — поставлена в регионы России. Больше всего в Алтайский край, Московскую, Омскую, Ленинградскую, Псковскую и Новосибирская области, а также собственно в Москву и Санкт-Петербург.

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