В Красноярском крае нашли полсотни нелегальных производств продуктов
Система мониторинга электронных ветеринарных документов помогла выявить ряд фантомных фирм, через которые на рынок Красноярского края поступала небезопасная пищевая продукция.
За пять месяцев 2020 года в Красноярском крае выявили 45 фирм-фантомов, которые де-юре производят или хранят пищевую продукцию, а де-факто не осуществляют эту деятельность. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
Добиться этого удалось с помощью мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения в системе «Меркурий», которая работает в Красноярском крае с 2018 года.
Как рассказали DK.RU в территориальном управлении «Россельхознадзора», через такие фирмы-фантому осуществляется незаконный оборот продуктов, которые нередко оказываются небезопасными в ветеринарном отношении.
Так как фактически этих предприятий по месту регистрации нет, то на них невозможно контролировать условия производства и хранения, соблюдение сроков годности и т.п.», — поясняет начальник отдела ветеринарного надзора «Россельхознадзора» по Красноярскому краю Рамиль Байгудин.
Несмотря на выявление системой «Меркурий» фирмы-фантомы пока продолжат работу — из-за пандемии коронавируса ведомство не может провести контрольные мероприятия, которые необходимы чтобы остановить их (за исключением случаев, когда продукция опсана для здоровья людей). Но, как говорит Байгудин, в перспективе эти площадки исключат из системы, а уполномоченных оформлять ветеринарные документы лишат учетной записи в ней. Таким образом, «фантом» потеряет возможность принимать и отгружать соответствующие товары.
Какая доля товарооборота пищевой продукции в Красноярском крае приходится на фирмы-фантомы, в ведомстве не уточнили, сославшись на отсутствие подобной статистики. Однако сообщили, что с начала работы системы «Меркурий» в регионе выявляется все больше таких псевдо-предприятий. Например, только за неполный июнь их найдено еще четыре.
Добавим, что в целом по России за январь-май 2020 года таких фирм-фантомов обнаружено 1 247. Больше всего — 151 — в Костромской и Ивановской области.