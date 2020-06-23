Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
68,83
77,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае нашли полсотни нелегальных производств продуктов

В Красноярском крае нашли полсотни нелегальных производств продуктов
Иллюстрация: ukrsn.ru

Система мониторинга электронных ветеринарных документов помогла выявить ряд фантомных фирм, через которые на рынок Красноярского края поступала небезопасная пищевая продукция.

#НОВОСТИ
За пять месяцев 2020 года в Красноярском крае выявили 45 фирм-фантомов, которые де-юре производят или хранят пищевую продукцию, а де-факто не осуществляют эту деятельность. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
 
Добиться этого удалось с помощью мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения в системе «Меркурий», которая работает в Красноярском крае с 2018 года.
 
Как рассказали DK.RU в территориальном управлении «Россельхознадзора», через такие фирмы-фантому осуществляется незаконный оборот продуктов, которые нередко оказываются небезопасными в ветеринарном отношении.
 
Так как фактически этих предприятий по месту регистрации нет, то на них невозможно контролировать условия производства и хранения, соблюдение сроков годности и т.п.», — поясняет начальник отдела ветеринарного надзора «Россельхознадзора» по Красноярскому краю Рамиль Байгудин.
Несмотря на выявление системой «Меркурий» фирмы-фантомы пока продолжат работу — из-за пандемии коронавируса ведомство не может провести контрольные мероприятия, которые необходимы чтобы остановить их (за исключением случаев, когда продукция опсана для здоровья людей). Но, как говорит Байгудин, в перспективе эти площадки исключат из системы, а уполномоченных оформлять ветеринарные документы лишат учетной записи в ней. Таким образом, «фантом» потеряет возможность принимать и отгружать соответствующие товары.
 
Какая доля товарооборота пищевой продукции в Красноярском крае приходится на фирмы-фантомы, в ведомстве не уточнили, сославшись на отсутствие подобной статистики. Однако сообщили, что с начала работы системы «Меркурий» в регионе выявляется все больше таких псевдо-предприятий. Например, только за неполный июнь их найдено еще четыре.
 
Добавим, что в целом по России за январь-май 2020 года таких фирм-фантомов обнаружено 1 247. Больше всего — 151 — в Костромской и Ивановской области.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская джелатерия открыла уличную торговлюКрасноярская джелатерия открыла уличную торговлю
  • Северное шоссе в Красноярске перекроют до конца летаСеверное шоссе в Красноярске перекроют до конца лета
  • Лето возвращается, но от дождей не отказываетсяЛето возвращается, но от дождей не отказывается
  • Июльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморскихИюльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморских
  • Красноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражейКрасноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.