В Красноярском крае нашли полсотни нелегальных производств продуктов

За пять месяцев 2020 года в Красноярском крае выявили 45 фирм-фантомов, которые де-юре производят или хранят пищевую продукцию, а де-факто не осуществляют эту деятельность. Об этом рассказали в Россельхознадзоре

Добиться этого удалось с помощью мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения в системе «Меркурий», которая работает в Красноярском крае с 2018 года.

Как рассказали DK.RU в территориальном управлении «Россельхознадзора», через такие фирмы-фантому осуществляется незаконный оборот продуктов, которые нередко оказываются небезопасными в ветеринарном отношении.

Так как фактически этих предприятий по месту регистрации нет, то на них невозможно контролировать условия производства и хранения, соблюдение сроков годности и т.п.», — поясняет начальник отдела ветеринарного надзора «Россельхознадзора» по Красноярскому краю Рамиль Байгудин.

Несмотря на выявление системой «Меркурий» фирмы-фантомы пока продолжат работу — из-за пандемии коронавируса ведомство не может провести контрольные мероприятия, которые необходимы чтобы остановить их (за исключением случаев, когда продукция опсана для здоровья людей). Но, как говорит Байгудин, в перспективе эти площадки исключат из системы, а уполномоченных оформлять ветеринарные документы лишат учетной записи в ней. Таким образом, «фантом» потеряет возможность принимать и отгружать соответствующие товары.

Какая доля товарооборота пищевой продукции в Красноярском крае приходится на фирмы-фантомы, в ведомстве не уточнили, сославшись на отсутствие подобной статистики. Однако сообщили, что с начала работы системы «Меркурий» в регионе выявляется все больше таких псевдо-предприятий. Например, только за неполный июнь их найдено еще четыре.

Добавим, что в целом по России за январь-май 2020 года таких фирм-фантомов обнаружено 1 247. Больше всего — 151 — в Костромской и Ивановской области.