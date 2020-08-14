Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.08
73,60
87,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Таймыре начнут разводить овцебыков

На Таймыре начнут разводить овцебыков
Иллюстрация: pixabay.com

Ферма для разведения этих животных появится в поселке Волочанка на север Красноярского края. Первых телят туда обещают доставить уже этой осенью с Ямала.

#НОВОСТИ
В таймырском поселке Волочанка (410 км к северо-востоку от Дудинки) появится ферма для разведения овцебыков. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
 
Проект реализует местная родовая община коренных малочисленных народов Севера «Хаски-тыал» под руководством Анастасии и Дениса Теребихиных, которая по итогам конкурсного отбора выиграла грант в рамках краевой госпрограммы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».
 
Предполагается, что из пуха овцебыков (гивиута) здесь будут производить высококачественные и конкурентоспособные на мировом рынке изделия. Какие именно, не уточняется, но сейчас в Волочанке из шерсти и меха оленей в общине уже изготавливают спальные мешки и одеяла, рассчитанных на суровые условия севера.
 
Как рассказывал Денис Теребихин в интервью «Проспекту Мира», овцебыки значительно «эффективнее» оленей в экономическом отношении:
Взрослый овцебык в год может давать до трех килограммов длинной шерсти. Из трех килограммов может получиться около двух килограммов гивиута — это пух, который в шерсти содержится. Один килограмм гивиута стоит от 50 до 100 тысяч рублей».
Размер гранта, полученного общиной «Хаски-тыал», в правительстве не уточняют. Однако Теребихин называл необходимую сумму в 28 млн рублей.
 
Первые десять телят овцебыков в Волочанке должны появиться осенью этого года. Их доставят из вольерного комплекса «Полярно-Уральский» на Ямале — письмо, с просьбой предоставить этих животных, губернатор Красноярского края направил главе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 
Напомним, что некоторое время назад в поселке Волочанка сгорела школа. И на днях известный фотограф Александр Химишин выставил на аукцион одну из своих самых известных фотографий, чтобы помочь местным детям подготовиться к новому учебному году.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • PR-директор сети гастрономов «Красный Яр» покидает компаниюPR-директор сети гастрономов «Красный Яр» покидает компанию
  • Бывший спортивный директор футбольного «Енисея» Денис Петровский займется «Формулой-1»Бывший спортивный директор футбольного «Енисея» Денис Петровский займется «Формулой-1»
  • Красноярские кинотеатры написали открытое письмо губернаторуКрасноярские кинотеатры написали открытое письмо губернатору
  • Продажи новых автомобилей в Красноярском крае сократились почти на 40%Продажи новых автомобилей в Красноярском крае сократились почти на 40%
  • Ипотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики РоссииИпотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.