На Таймыре начнут разводить овцебыков

В таймырском поселке Волочанка (410 км к северо-востоку от Дудинки) появится ферма для разведения овцебыков. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Проект реализует местная родовая община коренных малочисленных народов Севера «Хаски-тыал» под руководством Анастасии и Дениса Теребихиных, которая по итогам конкурсного отбора выиграла грант в рамках краевой госпрограммы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Предполагается, что из пуха овцебыков (гивиута) здесь будут производить высококачественные и конкурентоспособные на мировом рынке изделия. Какие именно, не уточняется, но сейчас в Волочанке из шерсти и меха оленей в общине уже изготавливают спальные мешки и одеяла, рассчитанных на суровые условия севера.

Как рассказывал Денис Теребихин в интервью «Проспекту Мира» , овцебыки значительно «эффективнее» оленей в экономическом отношении:

Взрослый овцебык в год может давать до трех килограммов длинной шерсти. Из трех килограммов может получиться около двух килограммов гивиута — это пух, который в шерсти содержится. Один килограмм гивиута стоит от 50 до 100 тысяч рублей».

Размер гранта, полученного общиной «Хаски-тыал», в правительстве не уточняют. Однако Теребихин называл необходимую сумму в 28 млн рублей.

Первые десять телят овцебыков в Волочанке должны появиться осенью этого года. Их доставят из вольерного комплекса «Полярно-Уральский» на Ямале — письмо, с просьбой предоставить этих животных, губернатор Красноярского края направил главе Ямало-Ненецкого автономного округа.