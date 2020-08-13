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Фотограф с мировым именем собирает деньги для помощи ученикам сгоревшей школы на Таймыре

Фотограф с мировым именем собирает деньги для помощи ученикам сгоревшей школы на Таймыре
Иллюстрация: Александр Химушин/Facebook

Александр Химушин, фотограф международного проекта The World in Faces, выставил на аукцион одну из своих работ, оцененную в несколько десятков тысяч долларов.

#НОВОСТИ
О своем решении Химушин сообщил на странице в Facebook.
Я пожертвовал одну из моих самых выдающихся работ, чтобы собрать средства для детей из числа коренных народов села Волочанка в Арктической Сибири, где местная школа полностью сгорела 8 августа 2020 года», — пишет фотограф.
Речь идет о портрете девочки из Якутии по имени Е’н. Это художественное фото размером 2×1,33 метра, напечатанное на композитной панели. В прошлом году, в рамках выставки проекта The World in Faces, оно выставлялось в главном зале штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Аукционый дом Christie’s оценил его в 20 000 долларов. Стартовая цена объявленная Химушиным — 5 000 долларов. Ставку можно сделать, связавшись с фотографом в Facebook или WhatsApp по номеру + 79152239410. Все вырученные деньги Химушин обещает потратить на нужды школьников северного села.
В тесном сотрудничестве с директором школы, я лично закуплю самое нужное: учебники, канцелярские принадлежности и т.п. Все эти предметы срочно нужны!», — пишет фото-художник.
Интерес Александра Химушина к Волочанке объясняется тем, что два года назад он, в рамках работы над The World in Faces, жил в этом селе и снимал его жителей.
Эта школа была очень особенной — в мире нет другой школы нганасан, где бы дети из чрезвычайно маленького этнического меньшинства могли узнать об исчезающей культуре и выучить язык», — пишет фотограф.
Также для нужд школы Волочанки организация Antinanco Earth Arts School объявила сбор пожертвований. Сейчас уже собрано 161,5 тысяча рублей.
 
Напомним, школа в Волочанке (Таймыр) сгорела 9 августа 2020 года. Ее посещало около 80 детей. Теперь они будут учиться в здании начальной школы, которое не пострадало от огня.
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