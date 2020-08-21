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Эксперт: ситуация с вирусом в Красноярском крае положительно-стабильная

Эксперт: ситуация с вирусом в Красноярском крае положительно-стабильная
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярский край входит в число регионов с положительно-стабильной ситуацией по коронавирусу, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

#НОВОСТИ

Результаты исследования опубликованы РИА Новости.

Аналитик сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. Это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора и показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.

В «красной» зоне пока остаются 12 регионов, в том числе Кемеровская область и Алтайский край. В «желтой», где ситуация удовлетворительная, находятся Томская область и Республика Бурятия.

Эксперт: ситуация с вирусом в Красноярском крае положительно-стабильная 1

 

РИА Новости/Изображение подготовил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян

Новосибирскую область аналитик поместил в «зеленую» зону, остальные регионы Сибири, в том числе и Красноярский край, по его подсчетам, располагаются в «светло-зеленой», что означает положительно-стабильную ситуацию и R от 0,9 до 1.

Напомним, Красноярский край находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Остальные ограничения продолжат действовать минимум до 6 сентября.

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