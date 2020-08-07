Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.08
73,03
86,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Детсады, сауны и спортзалы: в Красноярском крае стартует второй этап ослабления карантина

Детсады, сауны и спортзалы: в Красноярском крае стартует второй этап ослабления карантина
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19. Указ об этом уже подписан.

#НОВОСТИ
С 10 августа 2020 года в Красноярском крае начинается второй этап ослабления карантинных ограничений. Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства.
 
Послабления коснутся:
  • организаций розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих отдельный наружный вход и площадь торгового зала до 800 квадратных метров, при условии, что в них будет находиться не более одного человека на 4 кв.метра;
  • детских садов, школ, организаций среднего профессионального образования (техникумы и колледжи) и организаций дополнительного образования (кружки, секции);
  • музеев и библиотек;
  • бань и саун, бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов и иных объектов физической культуры и спорта, но при условии одновременного присутствия не более 20 человек и полной загрузки клубов не более 50% от их единовременной пропускной способности;
  • крытых спортивных комплексов, спортивных школ и академий различных видов спорта. Также разрешено проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов, без присутствия зрителей.
Остальные ограничения, включая требование по соблюдению масочного режима и дистанцирования, продолжат действовать минимум до 6 сентября.
 
Напомним, что о вероятном начале второй волны послаблений стало известно в начале этой недели, когда краевое управление Роспотребнадзора объявило о снижении темпов заболеваемости в регионе.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Олеся Гурина уходит из издательского дома «КоммерсантЪ»Олеся Гурина уходит из издательского дома «КоммерсантЪ»
  • Самый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театромСамый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театром
  • Красноярцы неохотно снижают цены на квартирыКрасноярцы неохотно снижают цены на квартиры
  • На юге Красноярского края предложили создать парк экотуризмаНа юге Красноярского края предложили создать парк экотуризма
  • Можно ли монетизировать хобби? Красноярцы рассказали, как увлечение стало профессиейМожно ли монетизировать хобби? Красноярцы рассказали, как увлечение стало профессией
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.