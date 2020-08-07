Детсады, сауны и спортзалы: в Красноярском крае стартует второй этап ослабления карантина
Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19. Указ об этом уже подписан.
С 10 августа 2020 года в Красноярском крае начинается второй этап ослабления карантинных ограничений. Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства.
Послабления коснутся:
- организаций розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих отдельный наружный вход и площадь торгового зала до 800 квадратных метров, при условии, что в них будет находиться не более одного человека на 4 кв.метра;
- детских садов, школ, организаций среднего профессионального образования (техникумы и колледжи) и организаций дополнительного образования (кружки, секции);
- музеев и библиотек;
- бань и саун, бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов и иных объектов физической культуры и спорта, но при условии одновременного присутствия не более 20 человек и полной загрузки клубов не более 50% от их единовременной пропускной способности;
- крытых спортивных комплексов, спортивных школ и академий различных видов спорта. Также разрешено проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов, без присутствия зрителей.
Остальные ограничения, включая требование по соблюдению масочного режима и дистанцирования, продолжат действовать минимум до 6 сентября.
Напомним, что о вероятном начале второй волны послаблений стало известно в начале этой недели, когда краевое управление Роспотребнадзора объявило о снижении темпов заболеваемости в регионе.