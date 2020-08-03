Очередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделе

Результаты анализа данных по распространению коронавирусной инфекции в регионе за последние восемь дней дают основание рассматривать возможность перехода Красноярского края ко второму этапу ослабления ограничений. Об этом на очередном заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 заявили сотрудники местного Роспотребнадзора.

На протяжении трех последних недель мы видим снижение случаев заболеваемости в Красноярске. В крае ситуация в большинстве районов стабильная, но в ряде городов эпидемиологическая обстановка пока остается напряженной — это Ачинск, Канск, Норильск и Шарыпово. Однако в ближайшее время мы прогнозируем и в этих населенных пунктах снижение заболеваемости», — говорят в ведомстве.

Как только ситуация стабилизируется, специалисты РПН предложат властям снять ограничения с детсадов, школ, библиотек, музеев, фитнес-центров и ряда других организаций.

Показатели этой недели станут решающими для перехода ко второму этапу», — отметил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.