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Очередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделе

Очередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделе
Иллюстрация: pixabay.com

Первая неделя августа станет решающей для перехода ко второму этапу ослабления карантинных ограничений в регионе, заявили в краевом управлении Роспотребнадзора.

#НОВОСТИ
Результаты анализа данных по распространению коронавирусной инфекции в регионе за последние восемь дней дают основание рассматривать возможность перехода Красноярского края ко второму этапу ослабления ограничений. Об этом на очередном заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 заявили сотрудники местного Роспотребнадзора.
На протяжении трех последних недель мы видим снижение случаев заболеваемости в Красноярске. В крае ситуация в большинстве районов стабильная, но в ряде городов эпидемиологическая обстановка пока остается напряженной — это Ачинск, Канск, Норильск и Шарыпово. Однако в ближайшее время мы прогнозируем и в этих населенных пунктах снижение заболеваемости», — говорят в ведомстве.
Как только ситуация стабилизируется, специалисты РПН предложат властям снять ограничения с детсадов, школ, библиотек, музеев, фитнес-центров и ряда других организаций.
Показатели этой недели станут решающими для перехода ко второму этапу», — отметил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
Напомним, последняя волна послаблений в Красноярском крае прошла в начале июля, когда ресторанам разрешили открыть уличные террасы, но продлили режим самоизоляции до 9 августа. Однако через несколько дней министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заявил, что уже в октябре-ноябре ожидается вторая волна заболеваемости COVID-19. Полностью же эпидемия сойдет на нет лишь к февралю 2021 года.
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