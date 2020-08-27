Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
75,53
89,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае объявили третий этап ослабления карантина

В Красноярском крае объявили третий этап ослабления карантина
Иллюстрация: pixabay.com

Не дожидаясь 6 сентября, губернатор Красноярского края подписал указ о переходе к третьему этапу снятия ограничений из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

#НОВОСТИ
О том, что Александр Усс подписал указ об очередном ослаблении ограничений, вызванных пандемией COVID-19, сообщили на портале правительства Красноярского края.
 
Официально документ пока не опубликован, но, судя по информации на портале, с 28 августа снова начнут работу досуговые заведения, детские игровые комнаты и развлекательные центры с условием, что на одного человека, включая работников, будет приходиться не менее четырех квадратных метров площади.
 
Откроются театры, кинотеатры и концертные организации. Однако залы будут заполняться не больше чем наполовину. Также начнут работать выставки, возобновятся публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия. Присутствовать на них смогут не больше двухсот человек (с учетом журналистов, персонала и других сотрудников).
 
Кроме этого, на всех спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители. Однако трибуны будут заполнять не больше чем на четверть.
При этом, до 2 октября будет продлен запрет работы ночных клубов.
Я бы хотел подчеркнуть один факт, что Красноярский край, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись при условии огромной территории, в числе первых среди регионов СФО получил право перейти на третий этап», − отметил глава региона, комментируя подписанный указ.
Меж тем масочный режим в крае сохраняется. Как и требование к соблюдению дистанции.
 
Напомним, что ко второму этапу послаблений Красноярский край перешел 10 августа. Очередной «дедлайн» тогда был назначен на 6 сентября.
 
Обновлено: указ опубликован на портале правительства Красноярского края. Действовать он начнет с завтрашнего дня.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Вице-премьера Красноярского края наградили орденомВице-премьера Красноярского края наградили орденом
  • Ответственный за культуру покинул мэрию КрасноярскаОтветственный за культуру покинул мэрию Красноярска
  • В Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройкахВ Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройках
  • СК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеруСК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеру
  • Составлен топ самых «дорогих» предложений работы в КрасноярскеСоставлен топ самых «дорогих» предложений работы в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.