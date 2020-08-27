В Красноярском крае объявили третий этап ослабления карантина

О том, что Александр Усс подписал указ об очередном ослаблении ограничений, вызванных пандемией COVID-19, сообщили на портале правительства Красноярского края.

Официально документ пока не опубликован, но, судя по информации на портале, с 28 августа снова начнут работу досуговые заведения, детские игровые комнаты и развлекательные центры с условием, что на одного человека, включая работников, будет приходиться не менее четырех квадратных метров площади.

Откроются театры, кинотеатры и концертные организации. Однако залы будут заполняться не больше чем наполовину. Также начнут работать выставки, возобновятся публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия. Присутствовать на них смогут не больше двухсот человек (с учетом журналистов, персонала и других сотрудников).

Кроме этого, на всех спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители. Однако трибуны будут заполнять не больше чем на четверть.

При этом, до 2 октября будет продлен запрет работы ночных клубов.

Я бы хотел подчеркнуть один факт, что Красноярский край, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись при условии огромной территории, в числе первых среди регионов СФО получил право перейти на третий этап», − отметил глава региона, комментируя подписанный указ.

Меж тем масочный режим в крае сохраняется. Как и требование к соблюдению дистанции.

Напомним, что ко второму этапу послаблений Красноярский край перешел 10 августа. Очередной «дедлайн» тогда был назначен на 6 сентября.