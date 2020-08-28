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Сгущенку из Красноярского края повезут в Киргизию и Казахстан

Сгущенку из Красноярского края повезут в Киргизию и Казахстан
Иллюстрация: rusfoodexpo.ru

До сих пор из Красноярского края молочная продукция экспортировалась лишь в Монголию в виде мороженого. Теперь она может появиться в странах Таможенного союза.

#НОВОСТИ
Старейшее молокоперерабатывающее предприятие Красноярского края — Филимоновский молочно-консервный комбинат — получило право поставлять свою продукцию в Кыргызстан, Казахстан, Армению и Беларусь. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Чтобы получить доступ на эти рынки, компания прошла обследование на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Оно показало, что предприятие отвечает всем требованиям и нормам стран Таможенного союза и его включили в реестр российских компаний, имеющих право поставок молочной продукции в эти страны.
 
Как рассказала DK.RU директор комбината Галина Клепец, пока реальных договоренностей о поставках нет.
Был запрос со стороны Киргизии и Казахстана. Поэтому мы и прошли обследование. О заключенных контрактах пока говорить рано, но работа в этом направлении ведется», — говорит руководитель завода.
Какую именно продукцию будут закупать Киргизия и Казахстан, пока неясно — комбинат производит питьевое молоко, сухое молоко, сущенное молоко и продукты на его основе, перерабатывая ежедневно до 400 тонн сырого молока.
 
Как рассказали в Россельхознадзоре, до этого момента молоко из Красноярского края экспортировалось лишь в виде мороженого — с начала года компания «Славица» поставила в Монголию три партии этого лакомства общим весом 17,7 тонны.
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